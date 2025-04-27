Путин выразил соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Президент России Владимир Путин 27 апреля направил соболезнования своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану и верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи. Текст телеграммы был опубликован на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи», — говорится в документе.
Российский лидер также попросил передать слова сочувствия близким погибших и пожелания о скорейшем выздоровлении пострадавших.
«Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия», — добавил Путин.
Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Жертвами происшествия стали 25 человек, еще 1139 пострадали. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива.
Утром 27 апреля губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией.