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Путин выразил соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин 27 апреля направил соболезнования своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану и верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи. Текст телеграммы был опубликован на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи», — говорится в документе.

Российский лидер также попросил передать слова сочувствия близким погибших и пожелания о скорейшем выздоровлении пострадавших.

«Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия», — добавил Путин.

Взрыв в порту Шахид-Раджаи в Иране. Что известно

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Жертвами происшествия стали 25 человек, еще 1139 пострадали. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива.

Утром 27 апреля губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией.

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