Число пострадавших при взрыве в порту Ирана возросло до 1139 человек

Число пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи на данный момент увеличилось до 1139 человек, об этом сообщила 27 апреля представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

«Ситуация в порту Шахид-Раджаи под контролем. <…> В медицинских учреждениях находятся 1139 человек. Некоторые из них были доставлены в Шираз и Лурестан воздушным транспортом», — написала она в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее утром губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. Он отмечал, что 750 раненых при взрыве находятся в больницах, а 200 человек из их числа были выписаны утром. Число погибших при взрыве увеличилось до 25 человек.

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива.