NYT назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошел из-за вещества, которое используется в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива. Об этом 26 апреля сообщила газета The New York Times.

«Человек, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана, рассказал, что взорвался перхлорат натрия — основной ингредиент твердого топлива для ракет», — говорится в материале издания, отметили в «Газете.ru».

По данным The New York Times, есть признаки того, что взрыв мог произойти из-за неправильного хранения перхлората натрия в порту.

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел ранее в этот день. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом в порту. Позже стало известно, что число жертв в результате взрыва в морском порту увеличилось до 14 человек, 750 граждан получили ранения. Шесть человек числятся пропавшими без вести.