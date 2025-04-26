Шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва в порту в Иране
Шесть человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом 26 апреля сообщает агентство Iranian Arabic со ссылкой на местную полицию.
«В результате взрыва в Минах-эль-Шахид-Раджаи пропали без вести шесть человек», — написали в Telegram-канале издания.
Агентство Tasnim в Telegram-канале уточняет, что в настоящее время в регионе присутствуют 12 групп помощи Красного Креста, в том числе 60 оперативных экспертов, из которых пять групп находятся внутри порта и семь групп за его пределами.
Также на месте работают психологи, которые готовы оказывать услуги психологической и социальной поддержки семьям пропавших без вести.
26 апреля произошел взрыв в морском порту Шахид-Раджаи. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Сообщается по меньшей мере о пяти погибших. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом в порту.