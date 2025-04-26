Количество погибших в порту на юге Ирана возросло до пяти
Число погибших при взрыве в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана возросло до пяти. Об этом 26 апреля сообщило агентство Tasnim.
«К сожалению, на данный момент погибли пять человек», — написали в Telegram-канале издания.
По словам агентства, количество раненых всё еще растет, но многих выписывают в амбулаторных условиях.
Уточняется, что в район взрыва было направлено несколько вертолетов из соседних областей. Сейчас ситуация находится под контролем.
О взрыве в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана стало известно ранее в тот же день. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. По последним данным, пострадали 516 человек. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом в порту.