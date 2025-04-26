Количество жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 14 человек
В Иране число жертв в результате взрыва в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас увеличилось до 14 человек. Об этом 26 апреля сообщил телеканал CNN.
«По данным официальных иранских СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел страны, в результате мощного взрыва в порту Бендер-Аббас на юго-западе Ирана погибло по меньшей мере 14 человек, а 750 получили ранения», — пишет телеканал CNN.
Как говорится в материале телеканала, министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени также заявил, что шесть человек числятся без вести пропавшими.
Ранее в этот день произошел взрыв в морском порту Шахид-Раджаи. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. По последним данным, погибло восемь человек, пострадало около 700–750 жителей. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом в порту.