Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 500 человек
Число пострадавших при взрыве топливного бака в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, увеличилось до 516 человек. Об этом 26 апреля сообщило информационное агентство Mehr со ссылкой на данные экстренных служб.
По данным издания Mehr, взрыв произошел около 12:30 (12:00 мск) в порту Шахид-Раджаи. На место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи, а также четыре автобуса экстренных служб. Указывается, что причины инцидента пока остаются неизвестными.
О взрыве в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана стало известно ранее в тот же день. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили.