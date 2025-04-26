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Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 500 человек

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Фото: TASS/EPA/Mohammad Rasoul Moradi
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Число пострадавших при взрыве топливного бака в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, увеличилось до 516 человек. Об этом 26 апреля сообщило информационное агентство Mehr со ссылкой на данные экстренных служб.

По данным издания Mehr, взрыв произошел около 12:30 (12:00 мск) в порту Шахид-Раджаи. На место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи, а также четыре автобуса экстренных служб. Указывается, что причины инцидента пока остаются неизвестными.

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О взрыве в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана стало известно ранее в тот же день. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили.

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