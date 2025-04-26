Число пострадавших при взрыве в порту Ирана возросло до 400 человек
Число пострадавших при взрыве в иранском морском порту Бендер-Аббас возросло до 400 человек. Об этом 26 апреля сообщает Telegram-канал AlarabyTelevision.
Как пишет издание Mehr, взрыв произошел около 12:30 по местному времени в порту Шахид-Раджаи. На место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи, а также четыре автобуса экстренных служб.
Взрыв, по предварительным данным, произошел на складе опасных грузов и химикатов, расположенном на территории порта, сообщает Telegram-канал IRNA.
По данным издания, в настоящее время работа порта приостановлена, чтобы силы безопасности и спасатели могли быстро взять ситуацию под контроль.
О взрыве в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана стало известно в этот день. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили.