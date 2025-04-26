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Пожар в порту Ирана вспыхнул с новой силой

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Фото: AP Photo/Razieh Pudat
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Пожар в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана вспыхнул с новой силой. Об этом 26 апреля сообщил министр внутренних дел Исламской Республики Ахмад Вахиди.

«Из-за сильного ветра пожар в контейнерах быстро распространился», — цитирует его агентство Tasnim в Telegram-канале.

По его словам, приняты меры для предотвращения дальнейшего распространения огня, в том числе строительство насыпи и размещение вокруг места происшествия пустых контейнеров. Он подчеркнул, что аварийно-спасательные службы работают в полную силу, и выразил надежду, что пожар удастся потушить в ближайшие часы.

Вахиди также уточнил, что для перевозки пострадавших на место происшествия направили элитные пожарные команды из провинций, специальные самолеты управления и пожаротушения.

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26 апреля произошел взрыв в морском порту Шахид-Раджаи. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. По последним данным, погибли восемь человек, пострадали около 700–750 жителей. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом в порту.

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