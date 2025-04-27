Президент Ирана выразил соболезнования в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 27 апреля выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском порту Шахид-Раджаи и заверил, что все связанные с инцидентом проблемы будут решены.
«Выражаю соболезнования семьям погибших в результате трагического инцидента в порту Шахид-Раджаи и желаю пострадавшим крепкого здоровья», — цитирует его Telegram-канал агентства Tasnim.
По словам президента, министерство здравоохранения и экспертные группы Ирана получили от правительства необходимые указания по поводу происшествия. Сейчас власти прикладывают все усилия для отслеживания и решения возникающих проблем, подчеркнул Пезешкиан.
Ранее в тот же день российский лидер Владимир Путин также выразил соболезнования в связи с трагедией. Он направил Пезешкиану и верховному лидеру Ирана Али Хаменеи телеграмму, в которой попросил передать слова сочувствия близким погибших и пожелания о скорейшем выздоровлении пострадавших.
Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Жертвами происшествия стали 25 человек, еще 1139 пострадали. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива.
Утром 27 апреля губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией.