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В МВД рассказали о способе кражи данных россиян при ксерокопировании паспорта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мошенники могут похищать паспортные данные россиян под предлогом трудоустройства или во время ксерокопирования. Об этом 26 апреля сообщили в МВД России.

В ведомстве отметили, что злоумышленники под видом работодателя просят соискателя выгодной вакансии на время оставить документы якобы для оформления в штат.

Также мошенники могут использовать украденные или утерянные паспорта. При этом студенты, пенсионеры и безработные могут быть вовлечены в противоправную деятельность с использованием паспортов обманным путем, предупредили в ведомстве. Например, действия по регистрации «на себя» реальных коммерческих фирм или фирм-однодневок, банковских карт или расчетных счетов в интересах сторонних лиц.

Как отметили в МВД, стоит задуматься, если без особых поводов поступает приглашение стать учредителем фирмы, поскольку, скорее всего, речь идет о фирме-однодневке, которая создается для прикрытия мошенничества, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве, легализации денег, незаконном получении кредита, контрабанде, уклонении от уплаты налогов или получении необоснованной налоговой выгоды путем налоговых махинаций.

«Опасайтесь мошенников и аферистов, будьте бдительными и никому не отдавайте свой паспорт, даже под самым благовидным предлогом», — приводит ТАСС цитату из документа.

В связи с этим гражданам напомнили о бережном отношении к паспорту, в том числе при ксерокопировании.

«Проследите, чтобы вам отдали все сделанные копии», — добавили в ведомстве.

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В Главном управлении по вопросам миграции МВД России 29 марта перечислили действия в случае утери паспорта за границей. Так, гражданину следует обратиться в посольство РФ, чтобы утраченным паспортом не смогли воспользоваться злоумышленники. При этом заграничный паспорт будет отмечен МВД как недействительный со дня поступления соответствующего сообщения из МИД России.

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