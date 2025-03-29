В МВД перечислили действия в случае утери паспорта за границей

В случае утери паспорта за границей гражданину следует обратиться в посольство РФ. Об этом 29 марта рассказало Главное управление по вопросам миграции МВД России.

«Для того чтобы утраченным паспортом не смогли воспользоваться злоумышленники, гражданин должен незамедлительно заявить о его утрате в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в стране нахождения», — указано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что заграничный паспорт будет отмечен МВД как недействительный в связи с утратой со дня поступления соответствующего сообщения из МИД России.

Для возвращения в РФ гражданину будет выдано свидетельство на въезд в страну. По прибытии необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции местного органа МВД РФ и подать заявление о потере паспорта, а также о его восстановлении, отметили в ведомстве.

Руководитель отдела бронирования отеля Palmira Palace Resort & SPA Алексей Сонов рассказал 23 марта «Известиям», как заселиться в отель без паспорта. По его словам, некоторые гостиницы могут предложить альтернативные способы размещения, например, через биометрию, если данные путешественника есть в Единой биометрической системе.