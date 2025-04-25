Реклама
Прямой эфир
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости сохранять жесткую ДКП для снижения инфляции
Политика
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Экономика
Патрушев сообщил о выделении более 450 млрд рублей на геологоразведку в 2024 году
Экономика
ЦБ РФ понизил прогноз по росту мировой экономики
Мир
Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России
Общество
Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР
Мир
Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах по урегулированию на Украине
Мир
Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты
Политика
Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией
Мир
СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае
Мир
Шойгу обвинил Запад в провоцировании гуманитарных кризисов и вооруженных конфликтов
Экономика
ЦБ РФ увидел возможность снизить ключевую ставку при укреплении рубля
Мир
Латвия намерена разместить оборонительные сооружения на границе с Россией
Мир
Россия и Турция подчеркнули необходимость нормализации ситуации в Сирии и Газе
Экономика
В РФ отменили штрафы бизнеса в 2025 году за пропуск подачи первой декларации НДС
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Общество
В Новосибирске задержали мошенников за махинации с соцвыплатами в 59 регионах РФ

Политолог допустил саммит с участием ЕС, США и РФ в Белграде

Политолог Денисов: Белград может сблизить позиции ЕС, США и РФ
0
EN
Фото: ТАСС/Сергей Елагин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Белград может стать компромиссной площадкой для сближения позиций Евросоюза (ЕС), США и РФ, однако возможен отказ со стороны представителей государств Евросоюза (ЕС). Об этом 25 апреля «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

Он отметил, что Сербия на протяжении всей специальной военной операции выдерживала нейтралитет.

«В нынешней реальности Сербия вполне могла бы претендовать на такой саммит, и саммит не только в таком формате, но и в формате США – Россия. Это инициатива, точно заслуживающая внимания. Было бы для всех выгодно, чтобы она была реализована», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что сомневается в том, что страны ЕС не демонстрируют готовность к диалогу в рамках такой встречи.

«Особенно они не готовы обсуждать темы, связанные с архитектурой безопасности в Европе и взаимодействием с Россией. Та риторика, те действия, которые совершают ключевые государства Европейского союза и Великобритания, явно не подразумевают, что они хотят диалога. Скорее они свидетельствуют о том, что эти страны настроены на дальнейшую конфронтацию», — заключил он.

«Если я получу приглашение на саммит БРИКС, с радостью его приму»
Президент Республики Сербской Милорад Додик — о мощи России, причинах судебного преследования и будущем Боснии и Герцеговины

24 апреля президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer предложил провести в 2026 году в Белграде саммит с участием президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также с главами других европейских государств. Он уточнил, что хотел бы организовать большой глобальный форум, в рамках которого будут проводиться встречи, посвященные разнообразным вопросам.

19 апреля Вучич заявил, что надеется на переговоры с Путиным 9 мая в Москве. Как указал сербский президент, обсуждения будут посвящены разнообразным темам, в том числе и вопросу поставок газа и нефти.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025