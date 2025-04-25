Политолог допустил саммит с участием ЕС, США и РФ в Белграде

Белград может стать компромиссной площадкой для сближения позиций Евросоюза (ЕС), США и РФ, однако возможен отказ со стороны представителей государств Евросоюза (ЕС). Об этом 25 апреля «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

Он отметил, что Сербия на протяжении всей специальной военной операции выдерживала нейтралитет.

«В нынешней реальности Сербия вполне могла бы претендовать на такой саммит, и саммит не только в таком формате, но и в формате США – Россия. Это инициатива, точно заслуживающая внимания. Было бы для всех выгодно, чтобы она была реализована», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что сомневается в том, что страны ЕС не демонстрируют готовность к диалогу в рамках такой встречи.

«Особенно они не готовы обсуждать темы, связанные с архитектурой безопасности в Европе и взаимодействием с Россией. Та риторика, те действия, которые совершают ключевые государства Европейского союза и Великобритания, явно не подразумевают, что они хотят диалога. Скорее они свидетельствуют о том, что эти страны настроены на дальнейшую конфронтацию», — заключил он.

24 апреля президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer предложил провести в 2026 году в Белграде саммит с участием президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также с главами других европейских государств. Он уточнил, что хотел бы организовать большой глобальный форум, в рамках которого будут проводиться встречи, посвященные разнообразным вопросам.

19 апреля Вучич заявил, что надеется на переговоры с Путиным 9 мая в Москве. Как указал сербский президент, обсуждения будут посвящены разнообразным темам, в том числе и вопросу поставок газа и нефти.