Реклама
Прямой эфир
Общество
Шойгу заявил о лидерстве России по запасам редкоземельных металлов
Армия
Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Крымом
Мир
Трамп подписал указ о развитии глубоководной добычи полезных ископаемых
Экономика
В Совбезе заявили об отсутствии влияния санкций против РФ на экономику страны
Экономика
Оверчук указал на стабильный рост российской экономики
Мир
В парламенте Эстонии допустили принятие законопроекта против ЭПХЦ
Авто
В выходные в Москве ограничат движение из-за мотофестиваля
Мир
Маск призвал «думать наперед» о возможном президентстве Трампа в 2032 году
Экономика
Глава ФАС назвал ситуацию с ценами на куриные яйца в России стабильной
Пресс-релизы
Новости министерства строительства на уличных экранах МАЕР увидели 11 млн человек
Мир
Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа в Белграде
Общество
ФСБ задержала гражданина Румынии за передачу спецслужбам Украины данных о ПВО
Интернет и технологии
Российские компании представили разработки в сфере ИИ на выставке GITEX Asia в Сингапуре
Мир
WP сообщила об уходе Каспера с должности главы аппарата шефа Пентагона
Общество
Пепловое облако от извержения вулкана Безымянный достигло столицы Камчатки
Экономика
Силуанов указал на критическую точку в мировой экономике
Экономика
Эксперты рассказали о росте индекса стоимости на элитном рынке недвижимости

Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа в Белграде

0
EN
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer предложил провести в Белграде саммит с участием российского и американского лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа, а также других глав государств.

«Я буду искать поддержки как у Дональда Трампа-младшего, так и у Дональда Трампа-старшего, а также у президента Путина. У меня есть идея организовать в следующем году в Белграде большой глобальный форум на разные темы», — приводит 24 апреля его слова Blic.

Вучич сообщил, что саммит планируется на март 2026 года. Он подчеркнул, что Белград является единственным местом, способным собрать на одной площадке Путина, Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других мировых лидеров.

Сербский президент добавил, что для организации данного саммита потребуется получить согласие от глав государств.

Рады победе: Александр Вучич подтвердил визит в Москву 9 мая
Президент Сербии в числе десятков других мировых лидеров собирается отметить 75-летие разгрома фашизма

18 апреля Вучич заявил, что надеется на переговоры с Путиным 9 мая в Москве. Как указал глава государства, обсуждения будут посвящены всему, в том числе газу и нефти.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025