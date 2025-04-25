Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer предложил провести в Белграде саммит с участием российского и американского лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа, а также других глав государств.

«Я буду искать поддержки как у Дональда Трампа-младшего, так и у Дональда Трампа-старшего, а также у президента Путина. У меня есть идея организовать в следующем году в Белграде большой глобальный форум на разные темы», — приводит 24 апреля его слова Blic.

Вучич сообщил, что саммит планируется на март 2026 года. Он подчеркнул, что Белград является единственным местом, способным собрать на одной площадке Путина, Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других мировых лидеров.

Сербский президент добавил, что для организации данного саммита потребуется получить согласие от глав государств.

18 апреля Вучич заявил, что надеется на переговоры с Путиным 9 мая в Москве. Как указал глава государства, обсуждения будут посвящены всему, в том числе газу и нефти.