Вучич заявил о планах встретиться с Путиным 9 мая в Москве

Президент Сербии Александр Вучич заявил 18 апреля, что надеется на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным 9 мая в Москве.

«Возможно, вечером 9 [мая] у меня будет встреча с Путиным», — приводит его слова ТАСС.

Как указал глава государства, обсуждения будут посвящены всему, в том числе газу и нефти.

22 марта заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Вучич в ходе своего визита 9 мая проведет переговоры с Путиным. Он отметил, что в контексте двусторонних экономических отношений «есть много важных вопросов».