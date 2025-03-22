Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве
Сербский лидер Александр Вучич в ходе своего визита в Москву 9 мая проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 22 марта сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин по итогам консультаций с сербским министром, отвечающим за сферу международного экономического сотрудничества, Ненадом Поповичем.
«Май — это победа в Великой Отечественной войне. Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом, конечно же, встреча и переговоры с президентом России», — заявил Орешкин, его слова приводит ТАСС.
Замглавы администрации российского лидера отметил, что в контексте двусторонних экономических отношений «есть много важных вопросов». Кроме того, главам государств предстоит обсудить темы новых направлений сотрудничества, подчеркнул Орешкин.
Ранее в этот день секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с вице-премьером Сербии Александром Вулиным пригласил Сербию принять участие в международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Москве 27–29 мая. Также Шойгу отметил стойкость Белграда в отказе от присоединения к антироссийским санкциям.
В декабре 2024 года Вучич заявил, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо поехать 9 мая 2025 года на парад Победы в российскую столицу.