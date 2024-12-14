Вучич подтвердил договоренность с Фицо о поездке на парад Победы в Москву
Президент Сербии Александар Вучич заявил 14 декабря, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо поехать 9 Мая 2025 года на парад Победы в Москву.
«9 Мая — День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», — сказал он в эфире TV Informer.
Фицо и Вучич не раз заявляли о своем намерении приехать в Москву в мае 2025 года. Так, 21 ноября, премьер-министр Словакии сообщил, что уже договорился с сербским лидером о совместной поездке в российскую столицу. По его словам, они считают важным уважать те государства, которые сыграли значительную роль в освобождении Словакии и Сербии от фашизма во время Второй мировой войны.
В 2025 году 9 Мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.