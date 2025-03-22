РФ пригласила Сербию на встречу по вопросам безопасности в Москве
Россия пригласила Сербию принять участие в международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Москве. Об этом 22 марта сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.
«Ждем наших сербских друзей в Москве 27–29 мая, в том числе для участия в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности», — приводит его слова ТАСС.
В декабре президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо поехать 9 мая 2025 года на парад Победы в Москву.