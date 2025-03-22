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Шойгу отметил стойкость Сербии в отказе от присоединения к санкциям против РФ

Шойгу: Россия ценит твердый настрой Сербии на сдерживание санкций против РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с вице-премьером Сербии Александром Вулиным 22 марта отметил стойкость Белграда в отказе от присоединения к антироссийским санкциям.

Шойгу отметил, что РФ дорожит сложившимися отношениями с Сербией и переживает за происходящее в Белграде.

«Ценим твердый настрой Белграда на сдерживание или неподдержание санкций против России и, конечно, позицию, которая сложилась на сегодняшний день у руководства Сербии в отношении в том числе и специальной военной операции», — сказал секретарь СБ.

Вулин, в свою очередь, поблагодарил российские власти и лично президента Владимира Путина за «незыблемую поддержку легитимным пластам Сербии». Белград не присоединился к западным санкциям и продолжит придерживаться этой линии, подчеркнул он.

Сербский вице-премьер указал на происходящую цветную революцию в стране, которая, по его мнению, связана с позицией властей в отношении Москвы.

«За цветной революцией в Сербии стоят западные спецслужбы, которые хотели бы привести к власти в Сербии другое правительство. Мы этого не позволим», — заявил Вулин.

Россия будет поддерживать регулярный диалог с Сербией, чтобы оказать противодействие цветным революциям и не допустить дестабилизации общественно-политической обстановки, заключил Шойгу.

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Вулин 8 марта заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград с Москвой. По его словам, у проходящих протестов нет социальной подоплеки, это «не движение за более справедливое или успешное общество».

Сербский вице-премьер уточнил, что в настоящее время в стране происходит цветная революция, целью которой является свержение власти и установление правительства, которое введет санкции против РФ, а также национализирует «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS).

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