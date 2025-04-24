Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки

Коллективному Западу стоит задуматься о моральной и финансовой ответственности перед африканскими странами за то, что они сотворили на протяжении столетий с целым рядом государств и континентов. Об этом 24 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Россия поддерживает принцип суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела.

«Потенциал для развития сотрудничества России со странами Африки огромен, есть взаимный настрой его реализовать. Есть перспективные форматы, которые представляют из себя независимые от Запада платформы многопланового взаимодействия», — сказала дипломат на IV форуме «Россия – Африка: что дальше?» и I форуме молодых дипломатов «Россия – Африка».

Захарова подчеркнула, что ключевым моментом является то, что Россия и Африка рассматривают друг друга как равноправных партнеров в отличие от западного меньшинства. Она добавила, что страны Запада воспринимают африканский континент лишь как ресурсную базу.

23 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует содействовать усилению позиций Африки и продолжать развивать отношения с континентом. Кроме того, он отметил, что в торгово-экономической сфере сторонам удается успешно сотрудничать и реализовывать гуманитарные проекты.