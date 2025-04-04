Экзотический оплот: африканцы стали массово изучать сельское хозяйство в РФ

Заявок от абитуриентов из Африки на обучение в России по специальностям, связанным с сельским хозяйством, стало больше в пять раз за последние пять лет, сообщили «Известиям» в Россотрудничестве. Сейчас по этим направлениям учатся представители 45 африканских государств, отметили в Минсельхозе. Чаще всего выбирают агрономию, ветеринарию, агроинженерию. Количество квот для представителей континента на следующий учебный год увеличится практически вдвое. О том, почему студенты из Африки хотят изучать сельское хозяйство именно в России, — в материале «Известий». На кого учатся студенты из Африки

У африканцев вырос интерес к учебе на сельскохозяйственных направлениях в российских вузах, рассказали «Известиям» в Россотрудничестве. За последние пять лет количество заявок в странах Африки на поступление в российские вузы по направлению «сельское хозяйство» выросло в пять раз, отметили там.

Сегодня в образовательных организациях, подведомственных Минсельхозу России, учится свыше 1,6 тыс. граждан из 45 африканских стран, сообщили «Известиям» в ведомстве. Больше всего студентов представляют Камерун, Мали, Алжир, Египет. В числе наиболее востребованных направлений подготовки в министерстве назвали агрономию, ветеринарию, агроинженерию.

— Стоит отметить, что на следующий 2025/26 учебный год для представителей Африканского континента выделено 207 квот правительства, тогда как в 2024/25 учебном году их было 120, — подчеркнули в Минсельхозе.

Сотрудничество России со странами Африки в агропромышленной сфере в Минсельхозе оценили как стабильно развивающееся.

Фото: пресс-служба Кубанского государственного аграрного университета

— Объем взаимной торговли планомерно растет. Наша страна остается крупнейшим поставщиком продовольствия в Африку, экспортируя на континент зерновую, масложировую, мясную и другую продукцию, — подчеркнули в Минсельхозе. — Сегодня почти половина всего объема отечественной пшеницы приходится на рынки африканских государств.

При этом Россия готова наращивать экспорт аграрных технологий, чтобы страны Африки могли обеспечить собственную продовольственную безопасность, заверили в ведомстве.

— Значительный потенциал имеет сотрудничество в области генетики и селекции, поставок ветпрепаратов, средств защиты растений, сельхозтехники и удобрений, — указали в министерстве.

Например, поставки минеральных удобрений в страны Африки за последние пять лет выросли более чем в два раза.

Экономические связи со странами Африки сейчас развиваются очень активно, добавил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Многие африканские государства расширяют сотрудничество в различных областях, включая торговлю, инвестиции и энергетический сектор. Сейчас совместные усилия направлены на укрепление взаимовыгодных отношений.

Как российские вузы привлекают студентов из Африки

Африканских абитуриентов привлекает качество аграрного образования в России, полагает проректор Кубанского государственного аграрного университета по международной политике Татьяна Полутина.

— Постоянно появляются новые лаборатории, опытные участки. Наши аграрные направления ведут подготовку в тесном сотрудничестве с бизнесом, поэтому они очень ориентированы на практику, — пояснила она.

Кроме того, в аграрной системе стран Африки, по ее словам, сейчас работает множество выпускников российских вузов советского и постсоветского периодов.

— Тем самым они подтверждают высокий уровень образовательных услуг и системы в целом, — уверена она.

Сейчас, по словам проректора, в КубГАУ обучаются студенты более чем из 20 стран Африки.

Фото: пресс-служба Кубанского государственного аграрного университета

— Выпускники последних лет презентуют качество нашего образования в своих государствах и городах. Благодаря такому подходу, а также тесному взаимодействию с представительствами Россотрудничества в странах Африки и с аграрным бизнесом, повышается интерес и растет количество иностранных абитуриентов, — подчеркнула Татьяна Полутина.

Еще одной причиной роста интереса к российскому образованию она назвала появление в странах Африки российских сельхозатташе — представителей Минсельхоза.

— Университет сейчас налаживает взаимодействие с ними, чтобы образовать конгломерат из нашего образовательного учреждения аграрного профиля с представительствами МИДа и Минсельхоза и участниками сельскохозяйственных рынков Африканского континента. Это позволит вести более адресную подготовку кадров и наладить систему целевой подготовки специалистов, — подчеркнула проректор.

Учеба в Краснодаре привлекает студентов из Африки еще и схожестью климата, полагает декан факультета агрономии и экологии КубГАУ Александр Макаренко.

— Большинство культур, которые возделываются у них на родине, выращиваются и у нас: это кукуруза, сорго, бобовые, рис и так далее. Во-вторых, у нас практико-ориентированное обучение. У студентов есть возможность не только получать теоретические знания, но и закреплять их на практике. Студенты регулярно посещают отраслевые предприятия, НИИ, проходят практику в учебно-опытных хозяйствах, — заверил он.

Почему студенты из Африки выбирают Россию

Население Африканского континента быстро растет, при этом значительный его процент составляет молодежь, что объясняет большой запрос на образование, пояснил «Известиям» президент Африканского бизнеса-клуба и диаспоры Камеруна в России Луис Гоуенд.

— Обеспечение продовольственной безопасности — одна из ключевых задач каждой страны, чтобы развивать другие секторы экономики, — отметил он. — К сожалению, несмотря на большое количество плодородных земель в Африке, остаются проблемы с тем, что сельское хозяйство на низком уровне. Нам не хватает технологий и знаний, техники, чтобы можно было вывести его на новый уровень.

Сочетание этих факторов, по его словам, порождает большой запрос на образование в области сельского хозяйства.

— Россия в последнее время стала одной из самых мощных стран по развитию сельского хозяйства. Она активно наращивает экспорт зерна. Это говорит о том, что здесь есть знания и технологии для развития этой важнейшей отрасли, — заверил он.

Кроме того, играет роль и репутация России в Африки, добавил Луис Гоуенд.

Фото: пресс-служба Кубанского государственного аграрного университета

— У России сейчас поразительно хороший имидж в глазах жителей Африки, особенно у молодого населения, — сказал он.

Российское образование привлекает африканских студентов благодаря сочетанию доступной стоимости и высокого уровня преподавания, подтвердил «Известиям» научный сотрудник Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН Сергей Карамаев.

— По сравнению с другими странами обучение в российских вузах обходится дешевле, а качество подготовки считается очень хорошим, — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что серьезную роль играет и личный опыт студентов, который распространяется через так называемый устный телеграф. Молодые люди приезжают в Россию, получают визу, но для продления документа им необходимо вернуться на родину во время каникул. Возвращаясь, они делятся впечатлениями о стране, об условиях жизни и учебы. Положительные отзывы формируют интерес к обучению в России у их соотечественников.

— Я могу рассказать на примере Зимбабве. После первого года обучения студенты возвращаются домой и с теплотой рассказывают о российском опыте. Их привлекает не только уровень образования, но и благоприятное отношение общества. Они отмечают отсутствие системного расизма, — рассказал Сергей Карамаев.

Африканские студенты, по его словам, отдают предпочтение прикладным специальностям. Кроме сельского хозяйства, популярны медицина, инженерные дисциплины, строительство, машиностроение, а также нефтегазовая отрасль. Они делают осознанный выбор, понимая, что по возвращении на родину смогут применить полученные знания в своей профессии, резюмировал специалист.