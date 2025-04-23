Лавров заявил о планах РФ содействовать усилению позиции Африки в мире

РФ планирует содействовать усилению позиций Африки и продолжать развивать отношения с континентом. Об этом 23 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к организаторам и участникам IV форума «Россия – Африка: что дальше?» и I форума молодых дипломатов «Россия – Африка».

«Мы поддерживаем стремление африканцев играть активную роль в мировых делах. Будем мы далее содействовать упрочению позиций континента как самостоятельного центра силы в формирующемся многополярном мироустройстве. Российско-африканские отношения на подъеме», — заявил министр.

Кроме того, Лавров отметил, что в торгово-экономической сфере России и странам Африки удается успешно сотрудничать и реализовывать гуманитарные проекты.

Глава российской дипломатии также заявил, что РФ планирует дальше помогать африканцам в стремлении обладать современными технологиями. Министр иностранных дел РФ считает важным «сопрягать усилия в целях формирования неподконтрольных Западу механизмов экономических связей и обслуживания международной торговли».

Ранее, 8 апреля, в Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и исполнительного председателя Африканской энергетической палаты ЭнДжея Аюка. Стороны обсудили развитие совместных российско-африканских проектов, в том числе в сфере энергетики.