Россия и страны Африки продолжат развивать совместные проекты в области энергетики

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и исполнительного председателя Африканской энергетической палаты ЭнДжея Аюка. В рамках реализации поручений президента Российской Федерации и глав государств Африканского континента, которые были даны по итогам саммитов Россия — Африка в 2019 и 2023 годах, стороны обсудили развитие совместных российско-африканских проектов, в том числе в сфере энергетики, а также перспективы участия представителей африканских государств во флагманских мероприятиях Фонда Росконгресс.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено планам по созданию специализированного российско-африканского офиса для координации совместных инициатив в энергетической сфере в Африке. Также речь шла о текущих планах и задачах Африканской энергетической палаты, в том числе по развитию флагманского проекта — Африканской энергетической недели.

Комментируя текущее состояние экономических и торговых отношений между Россией и странами Африки, Антон Кобяков подчеркнул проактивную позицию африканских коллег в поиске российских решений для реализации стоящих перед ними задач. «Совсем недавно Россия получила предложения по реализации значимых энергетических проектов в ряде африканских государств — нефтеперерабатывающих заводов, объектов возобновляемой энергетики и другой критической инфраструктуры. Россия видит приоритетным создание этих и других мощностей, необходимых для обеспечения энергетической безопасности Африканского континента. С проведением в России мероприятий формата «Россия — Африка» такой деловой диалог приобретает дополнительное значение и поддержку представителей власти самого высокого уровня», — добавил он.

Еще одной темой диалога стал сжиженный природный газ, в том числе его контейнерные поставки по самой современной технологии. Антон Кобяков отметил перспективность использования СПГ, который является не только бытовым топливом, но и топливом для транспорта. «Он многофункционален, современные технологии транспортировки позволяют использовать обычные контейнеровозы, отсутствие необходимости регазификации увеличивает доступность продукта африканским потребителям», — обозначил он.

ЭнДжей Аюк также отметил, что у африканских стран множество идей и проектов. «Многие члены Африканской энергетической палаты оказывают услуги прежде всего в энергетическом секторе. В Африке большое количество месторождений нефти и угля, проводятся проекты по рекультивации. В этой связи мы рекомендуем африканским компаниям пользоваться услугами российских организаций, в том числе по рекультивации старых месторождений. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с Россией и открыты к любым начинаниям и проектам, в особенности в энергетической сфере», — добавил исполнительный председатель Африканской энергетической палаты.

Речь в ходе встречи шла и о некоторых проектах российских компаний, которые были реализованы на территории африканских стран, о защите прав российских инвесторов в Африке, о текущих вопросах законодательства африканских стран.

Стороны договорились продолжить сотрудничество между Россией и странами Африканского континента, а также совместную работу на форумном треке. Диалог продолжится в рамках Петербургского международного экономического форума (18–21 июня), Восточного экономического форума во Владивостоке (3–6 сентября) и Российской энергетической недели (15–17 октября), а также на площадке Африканской энергетической недели, которая состоится с 29 сентября по 3 октября этого года в столице ЮАР Кейптауне.