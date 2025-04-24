Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР крупный тайник с иностранным вооружением ВСУ

Сотрудники ФСБ в поселке Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприсами. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе УФСБ РФ.

«В результате оперативно-боевых мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике в освобожденном от украинских нацистов населенном пункте Кураховке в здании школы №22 обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами», — указано в сообщении.

Правоохранители изъяли две штурмовые винтовки образца НАТО, четыре автомата Калашникова, четыре ручных гранатомета, четыре пистолета, два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) образца НАТО, 29 ручных гранат, 50 кассетных боеприпасов, восемь термитных зажигательных снарядов, 40 кг. тротила, 4300 патронов различного калибра.

Как отмечает пресс-служба, вооружения и боеприпасы передадут в Минобороны России для использования.

Местная жительница Кураховки Лариса Дрогобит рассказала, что наемные военные появились здесь еще два года назад.

«В 2022 году, когда начались активные боевые действия, сюда заселились военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 2023 году появились иностранные наемники. <...> Людям они угрожали выселением из домов», — заявила Дрогобит.

Кроме того, другая жительница сообщила, что среди военнослужащих были и поляки, и немцы, и грузины. Местному населению, по словам третьей, даже угрожали тем, что найдут детей и уничтожат их.

Ранее, 18 апреля, в ДНР в заброшенном здании росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ с оружием западного производства. Были найдены бельгийский пулемет, гранаты, минометная мина, а также тротиловые шашки и патроны различных калибров.