В ДНР сотрудники Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с иностранными боеприпасами

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в заброшенном здании росгвардейцы обнаружили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием западного производства. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Схрон был найден в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в одном из населенных пунктов. При обследовании заброшенного здания», — указано в Telegram-канале.

Уточняется, что специалисты нашли бельгийский пулемет, гранаты, минометную мину, а также тротиловые шашки и патроны различных калибров.

Накануне сообщалось, что Росгвардия обнаружила крупный схрон боеприпасов ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Отмечалось, что в тайниках было найдено 20 противотанковых мин, более 700 патронов, два десятка выстрелов для гранатометов и минометные снаряды.