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В США назвали семь основных кандидатов на пост папы римского

NYT: в США насчитали семь основных кандидатов на пост папы римского
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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В США назвали семь основных кандидатов на пост следующего папы римского. Об этом 21 апреля сообщила газета The New York Times.

«По словам экспертов, единого фаворита нет, однако несколько имен были названы в качестве указаний на то, в каком направлении может двигаться Римско-католическая церковь», — говорится в материале.

Согласно версии издания, один из кандидатов, 60-летний Пьербаттиста Пиццабалла, является главным должностным лицом Ватикана по делам Ближнего Востока. Еще один фаворит, 70-летний кардинал Пьетро Паролин, являлся вторым лицом папы Франциска с 2013 года, когда тот назначил его государственным секретарем.

Также среди кандидатов перечисляются 67-летний кардинал либеральных взглядов из Филиппин Луис Антонио Тагле, который может стать первым папой-азиатом, и первый католический кардинал Швеции 75-летний Ларс Андерс Арборелиус.

Кроме того, в списке издания также названы 72-летний венгерский кардинал Петер Эрдо, являющийся экспертом по каноническому праву, 65-летний кардинал Фридолин Амбонго, поддерживающий нетрадиционные отношения, и 69-летний кардинал Маттео Дзуппи. По данным издания, некоторые эксперты предполагают, что Франциск, скорее всего, отдал бы предпочтение ему как своему преемнику.

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Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни. Отмечается, что он скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, профессор Андреа Архангели сообщил, что смерть наступила от мозгового инсульта. Он уточнил, что понтифик впал в кому, после чего случился необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

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