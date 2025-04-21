Семейные грязи: Михаил Хачатурян признан виновным в насилии над дочерьми

Бутырский райсуд Москвы признал убитого семь лет назад Михаила Хачатуряна виновным в истязании и насильственных действиях сексуального характера в отношении трех своих дочерей. Адвокаты сестер Хачатурян уже заявили, что теперь у следствия есть основания переквалифицировать статью, вменяемую девушкам, на убийство в связи с необходимой обороной. Если это случится, то максимальное наказание сестрам, убившим своего отца, может составить до двух лет лишения свободы, тогда как сейчас им грозит до 20 лет, отмечают юристы. Впрочем, родственники Михаила Хачатуряна уже заявили, что намерены обжаловать решение суда. Подробности резонансного дела — в материале «Известий».

За что посмертно осудили Михаила Хачатуряна

Бутырский райсуд Москвы 21 апреля вынес приговор в отношении Михаила Хачатуряна. В 2018 году его убили собственные дочери, но в рамках данного процесса рассматривалось не это преступление, а действия самого мужчины, которые могли привести к убийству, — суд признал Хачатуряна виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над тремя дочерьми.

В июле 2018 года тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с несколькими десятками колото-резаных ранений нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве тогда задержали дочерей погибшего: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. На допросе они сразу признали вину.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В ходе следствия сестры рассказали, что отец долгие годы издевался над ними и насиловал их. Психиатрическая экспертиза, проведенная в институте имени Сербского, установила, что девочки страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.

СК обвинил Крестину и Ангелину в умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК). Дело младшей Марии рассматривалось отдельно, так как ее признали невменяемой.

Следствие установило, что в день смерти Михаил Хачатурян вернулся домой после лечения в психоневрологическом центре. Дома он устроил дочерям скандал из-за перерасхода по банковской карте и неубранной квартиры. Вечером того же дня, когда отец заснул в кресле, дочери напали на него — по очереди наносили отцу удары охотничьим ножом и молотком.

Михаил Хачатурян проснулся и попытался отбиться, старшая дочь распылила ему в лицо перцовый баллончик. Мужчина выбежал в подъезд. Там Ангелина нанесла последний удар, попав отцу в сердце. После этого девушки попытались инсценировать нападение на них самих — нанесли себе ножевые ранения и вызвали полицию и «скорую».

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Сперва суд отправил девушек в СИЗО, но спустя два месяца изменил меру пресечения на более мягкую — домашний арест с запретом определенных действий. Им запретили выходить из дома после 21:00, общаться друг с другом и остальными участниками дела.

Сестра погибшего Наира Хачатурян и ее муж Генадик Мусаелян подавали жалобу против освобождения девушек из СИЗО. В феврале 2019 года мать погибшего выписала через суд из своей квартиры свою внучку Крестину Хачатурян. Родственники, выступая на федеральных телеканалах, обвиняли сестер в предумышленном убийстве из корыстных побуждений.

В июне 2019 года сестрам предъявили окончательное обвинение по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору. При этом в документах прокуратуры было указано, что действия девушек спровоцировал их отец.

В марте 2021 года было посмертно возбуждено уголовное дело против самого Хачатуряна. Изначально следствие отказало в его возбуждении в связи со смертью Хачатуряна. Однако в 2020 году на это дали согласие сестры погибшего, рассчитывая на его реабилитацию. Дочерей Михаила Хачатуряна официально признали потерпевшими по этому делу. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что он нанес тяжкий вред здоровью дочерям своими действиями. Именно по этому делу 21 апреля и был вынесен приговор Бутырским райсудом Москвы.

В чем суть дела против Михаила Хачатуряна

Изначально Хачатуряну вменяли «истязание», «насильственные действия сексуального характера», а также «понуждение к действиям сексуального характера». Как следовало из материалов проверки, с осени 2014 года и на протяжении всего времени, пока мать девушек Аурелия не жила с ними, Хачатурян избивал дочерей, унижал их и подвергал сексуальному насилию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Расследование длилось почти полтора года — в июле 2022-го СК направил дело в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Однако там посчитали, что следствие упустило несколько важных моментов, в частности доведение одной из дочерей до попытки самоубийства, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью всем им.

Первые слушания по делу отца начались в 2023 году в закрытом режиме. Экспертиза обнаружила у Михаила Хачатуряна расстройство полового влечения , но в медицинских документах, запрошенных следствием, данных о таком диагнозе нет.

Родные сестры Михаила Хачатуряна и другие его родственники продолжали настаивать на его невиновности.

— Девочки совершили преступление. Они очерняют человека, которого зверски убили. У нас нет цели засадить их на 15–20 лет, мы хотим отстоять его честь и достоинство, — рассказывал «Известиям» зять Михаила Хачатуряна Арсен Хачатурян.

Что будет с делом сестер Хачатурян

Адвокат Ангелины Хачатурян Мари Давтян напомнила, что сестры до сих пор остаются обвиняемыми по делу об убийстве своего отца.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Если постановление по делу [против] их отца вступит в силу, то мы будем поднимать вопрос о признании необходимой обороны и прекращении дела в отношении сестер. Ранее следствие заявляло, что не доказано, что Хачатурян совершал в отношении них все эти действия, но благодаря сегодняшнему решению суда этот вопрос закрыт, — сказала она «Известиям».

Мари Давтян рассказала, что сейчас в отношении девушек действует мера пресечения в виде запрета определенных действий: им запрещено общаться со СМИ и свидетелями по делу.

— А так они живут обычной жизнью — учатся, работают, — рассказала Мари Давтян.

Еще один адвокат сестер Алексей Паршин заявил, что защита сестер полностью удовлетворена решением Бутырского суда.

— Мы довольны, мы шли к этому шесть с половиной лет, — сказал он сразу после заседания суда. — Спасибо прессе, спасибо СМИ за то, что освещали этот процесс, и общественному контролю. Теперь у девочек будет еще одно доказательство их невиновности — совершение Хачатуряном преступлений доказано, установлено. Теперь с юридической точки зрения его можно называть преступником, который совершал преступления в течение многих лет в отношении своих детей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Адвокат Ярослав Пакулин, также представляющий интересы сестер Хачатурян, отметил, что «теперь ни у кого не будет сомнений, что реакция девушек была реакцией на посягательства со стороны отца».

— Он угрожал их жизни, здоровью, покушался на их сексуальную неприкосновенность, поэтому необходимую оборону уже можно считать установленным фактом, — подчеркнул он. — Теперь, как мы думаем, Следственный комитет будет принимать решение и по квалификации преступления, и по судьбе самого уголовного дела. Решение может привести к переквалификации дела, признанию девушек невиновными и освобождению их от уголовной ответственности, так как их действия были необходимой самообороной.

Он отметил, что решение Бутырского суда еще должно вступить в силу.

— Были те, кто встретил это решение радостно, но есть и те, кто им недоволен. Обжалование со стороны защиты Михаила Хачатуряна в Московском городском суде неизбежно, но мы должны пройти этот путь, — сказал Ярослав Пакулин.

Сестра Михаила Хачатуряна Наира заявила «Известиям», что обжалует приговор, будет добиваться посмертного оправдания брата.

Сестра убитого Михаила Хачатуряна Наира Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Его просто обвинили, чтобы избежать страшного наказания, — сказала она. — На заседании суда сестры вели себя нагло и выглядели довольными. Мы уже пострадали, пусть дальше общество думает, как таких убийц отпускать.

Прецедентное решение по делам о бытовом насилии

Случай признания виновным посмертно — нетипичный пример применения российского уголовно-процессуального законодательства, отметил член совета московского областного отделения Ассоциации юристов России, зампредседателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов.

— В соответствии со ст. 24 УПК РФ, смерть подозреваемого или обвиняемого относится к нереабилитирующим основаниям для прекращения уголовного дела, — напомнил он. — Обычно в таких случаях производство просто прекращается без вынесения окончательного решения о виновности или невиновности лица.

Однако российское законодательство предусматривает возможность продолжения производства по уголовному делу и после смерти обвиняемого, если это необходимо для реабилитации умершего или по настоянию его родственников.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

— В деле Хачатуряна инициаторами посмертного расследования стали его сестры, преследовавшие противоположную цель — доказать невиновность брата, — отметил адвокат. — Но результат оказался прямо противоположным. Такое решение суда, вероятно, будет и правда иметь существенное влияние на дальнейшее рассмотрение уголовного дела самих сестер Хачатурян.

По его словам, это решение формирует так называемый преюдициальный факт, то есть обстоятельство, установленное вступившим в законную силу судебным актом и не требующее повторного доказывания при рассмотрении другого дела.

— Признание судом того, что отец сестер Хачатурян систематически подвергал их физическому, психологическому и сексуальному насилию, создает достаточное доказательственное основание для дальнейшего изменения квалификации действий сестер с «убийства по предварительному сговору» на «убийство при превышении пределов необходимой обороны» или даже на «причинение смерти в состоянии аффекта» , — указал Даниил Черных-Аипов.

Если переквалификация дел произойдет, то максимальное наказание для сестер может сократиться с 20 лет лишения свободы до двух лет за превышение пределов необходимой обороны.

Партнер коллегии адвокатов «Pen & Paper» Екатерина Тягай подчеркнула, что приговор по делу отца сестер Хачатурян во многом может стать поворотным в развитии российской правоприменительной практики в делах о домашнем насилии. Речь, по ее словам, идет о признании законности и справедливости концепции необходимой обороны в ситуации систематического семейно-бытового насилия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Крайне редко жертвам домашнего насилия удается не только защитить себя, но и доказать сам факт насилия, особенно в случаях, когда агрессора нет в живых и прямая защита уже невозможна, — сказала эксперт. — В этом контексте решение суда можно считать важнейшим: оно открывает возможность признания правомерности оборонительных действий жертв, находившихся в состоянии постоянной угрозы. Это важный шаг в сторону гуманизации правосудия.

После такого приговора, как заявила Екатерина Тягай, судебная практика будет развиваться в сторону более тонкого, индивидуализированного подхода к таким делам. Это, в свою очередь, предполагает признание специфики домашнего насилия как длительного, системного и часто скрытого процесса, не всегда поддающегося фиксации в моменте.

— Важно, чтобы компетентные органы в целом научились своевременно реагировать на сигналы насилия — до того, как произойдут необратимые события, — добавила она. — Необходима системная работа всех участников — не только правоохранительных органов, но и социальных институтов: школ, медицинских учреждений, окружения семьи — по профилактике и предотвращению семейно-бытового насилия. Особенно это актуально в делах, где жертвами становятся несовершеннолетние.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Дело сестер Хачатурян, по словам эксперта, поднимает фундаментальный вопрос: какие правовые инструменты могут и должны быть разработаны и внедрены для своевременного выявления, профилактики и эффективного реагирования на семейно-бытовое насилие. Оно не только создает прецедент, но и обращает внимание общества, правоприменителей и законодателя на необходимость системного подхода к защите наиболее уязвимых категорий граждан, добавила Екатерина Тягай.