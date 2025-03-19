Паспорт на обман: рэкетир 13 лет жил по чужим документам

Полиция вычислила и задержала предполагаемого члена подмосковной преступной группировки Евгения Быкова, который около 13 лет проживал по чужим документам. Реального хозяина паспорта обвиняемый похоронил вместо себя. Быков известен тем, что был «партнером» преступников, осужденных за убийство заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова в 2006 году. Подробности — в материале «Известий».

Гангстерское братство

Сотрудники полиции установили факт инсценировки собственной смерти представителем подмосковной преступной группировки Евгением Быковым. В 2012 году над ним и еще пятью подельниками должен был состояться суд. Их обвиняли в незаконном лишении свободы гендиректора ЗАО «Строительная фирма «Корпорация» Анатолия Батана в Королеве и вымогательстве у него 11 млн рублей в 2006 году. Как установил суд, организаторами преступления были Сергей Косарев и Евгений Быков, имевшие на то время статус адвокатов. Они были осведомлены о хозяйственной деятельности Батана, так как он ранее привлекал их для юридического сопровождения.

Фото: Из материалов расследования Евгений Быков

Юристы знали о решении арбитражного суда Москвы, обязывающем Батана выплатить 11 млн рублей за срыв контракта с компанией «Автобан» и придумали схему по отъему этой суммы у предпринимателя. Для этого они пригласили своих знакомых — жителей Луганской области. Среди них были криминальный авторитет Богдан Погоржевский, Андрей Космынин и Алексей Половинкин. Также к делу были привлечены Ренат Саберов и Дмитрий Павлов — остальные сообщники убедили их, что действуют на законных основаниях в интересах «Автобана».

Схема с юристом

Утром 10 апреля 2006 года пятеро мужчин прошли в офис фирмы Батана на улице Космонавтов в Королеве, предъявив охране поддельные документы сотрудников милиции. Двое были вооружены травматическим оружием. Они прошли в кабинет Батана и потребовали 11 млн рублей, пригрозив в противном случае не выпустить его из офиса. Бандиты избили отказавшегося платить коммерсанта, но предложили ему пригласить своих юристов для урегулирования конфликта, после чего Батан позвонил Быкову и Косареву, не зная об их роли в преступлении. Косарев убедил директора стройфирмы пойти на уступки вымогателей. На месте предпринимателю пришлось отдать 849 тыс. рублей и документы на автомобили Mercedes Benz Е-200 и SsangYong Rexton общей стоимостью больше 2 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Позже сообщники рассчитывали получить еще 10 млн рублей, но на следующий день Батан обратился в милицию. Однако местное УВД расследование со временем приостановило. Часть фигурантов проходили по делу как свидетели. Возможно, вымогательство так и сошло бы с рук участником ОПГ, но выходцы из Луганской области Погоржевский, Космынин и Половинкин засветились в деле об убийстве заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова и его водителя Александра Семенова.

Смерть после футбола

Известного своими радикальными инициативами по борьбе с отмыванием денег первого зампреда ЦБ убили возле футбольной базы «Спартак» в Сокольниках, куда Козлов приехал поиграть в любительской команде. Двое убийц открыли огонь по Козлову и его водителю, когда те вышли из здания комплекса. Как выяснило позднее следствие, преступники в ходе подготовки получили данные о распорядке дня Козлова через коррумпированных сотрудников милиции.

Фото: Из материалов расследования Погибший

Половинкин по приговору Мосгорсуда в 2008 году получил пожизненный срок, Космынин — девять лет (он следил за жертвой), Погоржевский (нашедший исполнителей) — шесть лет. Заказчик — банкир Алексей Френкель получил 19 лет. Убийство обошлось ему в $300 тыс.

Колобок ушел от судьи

Расследование убийства Козлова и его водителя дало новый импульс делу о королевских вымогателях, в котором фигурировали Погоржевский, Космынин и Половинкин. Были получены дополнительные доказательства, изобличающие сообщников в преступлении. Следствие быстро разобралось в схеме, которую придумали адвокаты, и последовали аресты подозреваемых. Однако в отношении Быкова была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В дальнейшем он инсценировал свою смерть.

— Он якобы пропал без вести, а затем в одном из трупов с гнилостными изменениями супруга опознала его, — уточнил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Фото: Из материалов расследования Евгений Быков на вечеринке

Сейчас следствие разбирается в том, почему тогда в смерть Быкова так легко поверили.

В декабре 2012 года дело в отношении Быкова было прекращено в связи с его смертью. А другие члены группировки получили по заслугам. Королевский суд приговорил Погоржевского к восьми годам, Космынина — к 10 годам, Косарева — к 7,5 года лишения свободы, Саберова — к 3,5 года с отбыванием в колонии-поселении. Половинкин к этому моменту уже отбывал пожизненное наказание.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В настоящее время дело в отношении Быкова рассматривается судом.

В криминальных кругах уроженец Старобельска был известен под прозвищем Колобок. Как сообщил источник «Известий», Быков жил по чужому паспорту, не особенно скрываясь. Был известен как «решала» в некоторых районах Подмосковья, широко отмечал праздники в кругу друзей и даже устраивал тематические вечеринки в гангстерском стиле. Задержали его случайно, на дороге в Одинцовском районе Подмосковья, когда он предъявил инспекторам поддельные удостоверения сотрудника Генпрокуратуры и пенсионера ФСБ. В документы были неаккуратно вклеены его фотографии. Проверка по дактилоскопии показала, что он не тот, за кого себя выдает, — человек, чьи документы использовал Быков, был судим, его отпечатки в картотеке не совпали с папиллярными узорами Быкова. В базе нашлась и фотокарточка умершего, которая окончательно развеяла сомнения.

После суда за вымогательство и незаконное лишение свободы Быкова ждет расследование по делу об изготовлении и использовании подложных документов.

Сроки давности

По закону сроки давности привлечения к уголовной ответственности могут быть приостановлены, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда, объяснил «Известиям» руководитель уголовно-исполнительной практики адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Антон Чубенко.

— Под уклонением понимаются умышленные действия, направленные на избежание уголовной ответственности, такие как изменение места жительства, неявка без уважительных причин к следователю или в суд, и другие подобные действия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В рассматриваемом случае инсценировка собственной смерти с целью избежать уголовного преследования является явным примером уклонения от следствия и суда, говорит адвокат.