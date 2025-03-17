Тени убитых: за что экс-главарю «могиловской» ОПГ дали 10 лет колонии

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего спортивного функционера Владимира Кулибабу к десяти годам колонии общего режима по делу о двойном убийстве 30-летней давности. Его жертвами стали участник некогда известной в городе «могиловской» ОПГ Игорь Савин и сотрудник милиции Кирилл Угольников — в 1993 году их расстреляли прямо на улице. В феврале 2025-го присяжные признали Кулибабу виновным в организации этого убийства, а также в участии и руководстве «могиловской» бандой. Двоих предполагаемых соучастников преступления — Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля — суд оправдал. Как Кулибаба отреагировал на приговор и почему на него завели еще одно дело — в материале «Известий».

За что осудили Владимира Кулибабу

Бывший спортивный функционер Владимир Кулибаба ближайшие десять лет проведет в колонии общего режима. К такому сроку 17 марта его приговорил городской суд Санкт-Петербурга. Правоохранительные органы считают его одним из руководителей некогда известной в Санкт-Петербурге «могиловской» ОПГ.

Этой бандой изначально руководил известный криминальный авторитет Костя Могила (Константин Яковлев). Она орудовала в Петербурге в 1990–2000-е годы. По версии следствия, Владимир Кулибаба был правой рукой Яковлева и в 1993 году по его поручению организовал убийство члена этой же группировки Игоря Савина (Кувалды), с которым банда не поделила партию ворованной водки.

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Савина расстреляли в Петербурге на улице Фрунзе 16 августа 1993 года. В этот момент в машине с ним находился сотрудник милиции Кирилл Угольников, который подрабатывал у него охранником. Его преступники убивать не планировали, он стал случайной жертвой — погиб от многочисленных ранений. В тот момент в машине находился еще один охранник Савина Дмитрий Скворцов. Ему удалось сбежать.

Кулибабу задержали в декабре 2021 года и предъявили обвинения в убийстве Савина и Угольникова, покушении на убийство Скворцова, а также в руководстве «могиловской» бандой. Следствие считает, что после убийства Кости Могилы в 2003 году Кулибаба занял его место и руководил группировкой.

При этом он сделал заметную карьеру и как спортивный чиновник: с 2007 года был президентом Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга, а до этого шесть лет занимал должность вице-президента этой организации. Также он был помощником председателя Олимпийского комитета России, вице-президентом Академии национальной безопасности, учредителем профсоюза «Профспорт» и спортивного клуба «Орленок».

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Следствие полагало, что организатором убийства Савина выступил именно Кулибаба, непосредственным исполнителем — член той же группировки Владимир Карпинский, а водителем — Анатолий Мотыль. В итоге все трое предстали перед судом.

Почему оправдали предполагаемых подельников Кулибабы

В ноябре 2010-го Кулибаба привлекался к уголовной ответственности по обвинению в убийстве директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля, которое случилось в 2008-м. Тогда ему удалось избежать наказания: присяжные признали его невиновным.

Но на этот раз присяжные виновность Кулибабы посчитали доказанной , как и виновность Мотыля, который, согласно вердикту, заслуживал снисхождения. Карпинского присяжные признали причастным только к участию в ОПГ, однако дело в этой части было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Редкий случай — об оправдании Карпинского просил даже прокурор. В итоге суд согласился с присяжными и прокуратурой, полностью оправдал Владимира Карпинского и признал за ним право на реабилитацию. Как полагает Следственный комитет Петербурга, настоящим исполнителем убийства был Марат Аристов — сейчас он находится в федеральном розыске.

«Благодарю суд за то, что меня освободили», — сказал Владимир Карпинский после вынесения оправдательного приговора.

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Но на этом сюрпризы не закончились — второго предполагаемого подельника Кулибабы водителя Анатолия Мотыля суд тоже полностью оправдал. Причем сделал это вопреки вердикту присяжных.

Ранее Мотыль заверял следователей, что не знал о том, что везет Кулибабу на место убийства и что тот фактически использовал его втемную. По словам Мотыля, он «слышал выстрелы и испугался». В ходе следствия он подробно описал всё происходившее в тот день в 1993 году у дома Савина и просил его оправдать.

Ни присяжные, ни прокурор не посчитали его невиновным — обвинение запросило для него семь лет условно. Но суд не согласился с мнением сторон и принял свое решение.

Устоят ли оправдательные приговоры

Обвинительный вердикт присяжных не препятствует вынесению оправдательного приговора, если суд признает, что деяние подсудимого не содержит признаков преступления , пояснил «Известиям» глава AVG Legal Алексей Гавришев.

— Суд всё же более квалифицированный участник процесса, нежели присяжные, — сказал адвокат. — Поэтому отклонение от вердикта в сторону его смягчения допустимо в приговоре. Но не наоборот.

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Оправдательные приговоры в судебной практике встречаются достаточно редко и зачастую отменяются в вышестоящих инстанциях по представлениям прокуратуры, отметил Алексей Гавришев.

— Так что не факт, что точка в деле поставлена, — сказал адвокат.

В среднем количество оправдательных приговоров при рассмотрении дел с участием присяжных заседателей колеблется в районе 20–30%, отметил в разговоре с «Известиями» адвокат московской коллегии адвокатов «Союз юристов» Илья Дроздов. Это, по его словам, не идет ни в какое сравнение с показателями рассмотрения дел без их участия — всего 0,1–0,2%.

— Именно поэтому многие обвиняемые желают, чтобы их дело было рассмотрено при участии присяжных, — сказал адвокат.

Оправданные фигуранты вправе рассчитывать на компенсацию имущественных издержек и морального вреда, размер которого не является фиксированным — его определяет суд.

В чем еще обвиняют Кулибабу

Если для Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля уголовное преследование закончилось, то для Владимира Кулибабы всё продолжится, считают опрошенные «Известиями» юристы. Срок, к которому суд приговорил его по делу об убийстве Савина, может быть не окончательным.

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В феврале 2025 года следователи предъявили Кулибабе новое обвинение — в организации еще одного убийства, совершенного ровно 30 лет назад, в марте 1995 года. Речь идет об устранении участника «могиловской» банды Александра Боброва. По версии следствия, Кулибаба организовал убийство Боброва — нашел киллера и заплатил ему $2 тыс.

Оба обвинения Кулибабе предъявили по Уголовному кодексу РСФСР, который действовал на момент преступлений. Вину он ни по одному из них не признал.

Перед вынесением приговора Владимир Кулибаба заявил в своем последнем слове, что ждет от суда оправдания: «Ваша честь, вам принимать решение как председательствующему и как человеку, но для легкости вашего сердца скажу: давайте закончим это безобразие. Тем более что мне предстоят еще в дальнейшем новые обвинения».

На оглашение приговора Кулибаба пришел в белой рубашке с черным галстуком-бабочкой. Прокурор просил для него 14 лет лишения свободы, но суд дал десять. Защита просила его оправдать.

Адвокат Владимира Кулибабы Марина Белинская заявила «Известиям», что после оправдания двоих его предполагаемых пособников стало еще более непонятно, каким образом суд увидел реализацию инкриминируемого Кулибабе преступления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Я не согласна с приговором, с моей точки зрения, он лишен всякой разумности, — сказала адвокат. — Потому что на сегодняшний день нет не только стрелков и оружия, но и человека, который был пособником Кулибабы. Будем приговор обжаловать.

Каждый из подсудимых отвечает перед судом индивидуально, пояснил Илья Дроздов.

— Оправдание одного или нескольких подсудимых еще не означает оправдание всех остальных, — сказал он.

Второй адвокат Кулибабы Юрий Новолодский в беседе с «Известиями» выразил уверенность, что при обжаловании его клиенту будет вынесен оправдательный приговор.