Убийственные аргументы: для экс-главаря «могиловской» ОПГ запросили 14 лет

Суд в Санкт-Петербурге назначил на 17 марта оглашение приговора бывшему спортивному функционеру Владимиру Кулибабе по делу о двойном убийстве 30-летней давности. Следствие считает, что в 90-е годы он был главарем крупной ОПГ — «могиловской» и, среди прочего, принимал участие в убийстве члена этой банды Игоря Савина и сотрудника милиции Кирилла Угольникова. В феврале присяжные признали Кулибабу виновным в двойном убийстве. В то же время 11 марта суд оправдал второго фигуранта дела Владимира Карпинского, которого обвинение считало одним из киллеров. Суд также снял с подсудимых обвинение в участии в ОПГ за истечением срока давности. Что в таких обстоятельства ждет ключевого фигуранта дела — в материале «Известий».

Что грозит Владимиру Кулибабе

В Санкт-Петербургском городском суде 11 марта должны были вынести приговор бывшему спортивному функционеру Владимиру Кулибабе. В ходе прения сторон, которые прошли в этот же день, прокурор запросил для него 14 лет лишения свободы по обвинениям в двойном убийстве тридцатилетней давности, покушении на убийство, а также в участии и руководстве «могиловской» ОПГ, которая орудовала в Петербурге в 1990–2000-х годах. Однако суд назначил оглашение приговора на 17 марта.

Кулибабу задержали в декабре 2021 года и предъявили обвинения в убийстве члена «могиловской» ОПГ Игоря Савина и сотрудника милиции Кирилла Угольникова, покушении на убийство экс-помощника замминистра МВД Дмитрия Скворцова, в участии и руководстве ОПГ.

Игоря Савина расстреляли в августе 1993 года. Вместе с ним в машине находился Кирилл Угольников, который подрабатывал у Савина охранником. Второму телохранителю, Дмитрию Скворцову, удалось сбежать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По версии следствия, милиционера преступники убивать не планировали, их целью был Савин, с которым они не поделили большую партию похищенной водки. Следствие полагало, что организатором преступления выступил именно Кулибаба, непосредственным исполнителем — член той же группировки Владимир Карпинский, а водителем — еще один обвиняемый Анатолий Мотыль. Все трое свою вину отрицали.

Как рассказал «Известиям» старший следователь ГСУ СК России по Петербургу Матвей Саулов, в девяностые и нулевые «могиловские» были одним из крупнейших организованных преступных сообществ Петербурга. Возглавлял группировку Костя Могила (Владимир Яковлев). Кулибаба, по словам следователя, был его правой рукой и отвечал за «силовой блок», а после гибели Могилы в 2003 году взял в свои руки руководство группировкой.

— В 1990-е у «могиловских» в городе был огромный административный ресурс, а фамилия Кулибабы наряду с фамилией Яковлева фигурирует во многих оперативных сводках, — отметил следователь. — Однако для реализации этой оперативной информации следователям не хватало доказательств, особенно свидетельских показаний. В те годы люди боялись давать показания на членов ОПГ, поэтому многие дела по ним до сих пор лежат приостановленные.

Фото: РИА Новости/Вадим Жернов

Впервые Владимира Кулибабу арестовали в ноябре 2010-го — по обвинению в убийстве в 2008 году директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Тогда присяжные признали его невиновным.

«Дай пятерочку!»

Рассмотрение нынешнего, уже второе по счету дела Кулибабы, оказалось полно сюрпризов. Главным из них стало освобождение от уголовного преследования Владимира Карпинского, которого обвинение считало непосредственным убийцей Савина и Угольникова. Но присяжные посчитали это обвинение не доказанным, как и покушение на убийство Скворцова.

В итоге 11 марта суд полностью оправдал Карпинского по всем статьям в связи с непричастностью к совершению преступлений. Прокуроры не возражали.

— Очень рад справедливости, желаю всем всего хорошего, — сказал «Известиям» Владимир Карпинский, еще будучи в судебном аквариуме.

Находившийся рядом с ним Владимир Кулибаба радовался за товарища и весело жестикулировал, демонстрируя бицепсы адвокату Карпинского Марку Павлову, намекая на его успех.

— Дай пятерочку! — обратился он к адвокату и протянул ему руку сквозь узкое отверстие судебного аквариума.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Рука немного застряла, и это вызвало у всех еще одну волну смеха.

— Володя! Мы зафиксировали твой выход! — сказал Кулибаба, обращаясь уже к Карпинскому.

На выходе из зала Карпинского приветствовали объятиями близкие. Обнял его и сын Владимира Кулибабы.

Комментируя «Известиям» свое освобождение, Карпинский благодарил адвокатов, суд, присяжных и «всех, кто приходил поддерживать невинных людей, которые по стечению обстоятельств попали в этот процесс».

— Я всегда чувствую себя свободным, потому что я человек невиновный, законопослушный гражданин, чего и всем желаю, — сказал он.

Какую компенсацию получит Владимир Карпинский

Теперь Владимир Карпинский по закону имеет право на реабилитацию, рассказал «Известиям» адвокат московской коллегии адвокатов «Союз юристов» Илья Дроздов.

Государство будет обязано возместить ему имущественный и моральный вред, восстановить во всех социальных правах — трудовых, пенсионных, жилищных. Возмещение имущественного вреда включает возмещение заработной платы, пенсии, пособия, конфискованного или обращенного в доход государства имущества, штрафов и процессуальных издержек, гонораров адвокатам.

Размер возмещения определяет суд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— В настоящее время нет четких критериев, которыми могли бы руководствоваться судьи при назначении компенсации, — сказал Илья Дроздов. — Практика установления размера компенсации не является единообразной. Например, один год, проведенный человеком в СИЗО, может быть оценен как на сумму свыше одного миллиона рублей, так и всего в несколько тысяч.

По мягкому сценарию

Вторым сюрпризом стало прекращение уголовного преследования Кулибабы, Карпинского и Мотыля по статье об участии в ОПГ. Прямо в ходе прения сторон суд пришел к выводу, что по ней истекли сроки давности.

Адвокаты просили суд оправдать и Владимира Кулибабу — как и Владимира Карпинского. И пытались убедить суд, что если Карпинский невиновен, то и Кулибаба тоже.

Адвокат подсудимого Марина Белинская попросила суд приобщить к делу его положительную характеристику, в которой говорится, что Кулибаба был президентом Федерации по вольной борьбе Санкт-Петербурга. Эту должность он занял в 2007 году, а до этого шесть лет был вице-президентом организации.

Также Кулибаба был помощником председателя Олимпийского комитета России, вице-президентом Академии национальной безопасности, учредителем профсоюза «Профспорт» и спортивного клуба «Орленок».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Оправдание для Владимира Кулибабы, о котором просят суд его адвокаты, — маловероятный сценарий, полагает глава AVG Legal Алексей Гавришев.

Дело в том, что его в отличии от того же Карпинского присяжные признали виновным в убийстве Савина и Угольникова.

В будущем по совокупности обвинений, которые продолжают «прилетать» Кулибабе, ему могут дать гораздо больше, чем запросил прокурор.

— Грядущий приговор будет для Кулибабы первым, но явно не последним, — считает адвокат.

Так, уже в ходе этого процесса, 18 февраля 2025 года, следователи предъявили Кулибабе новое обвинение — в организации еще одного убийства, совершенного в марте 1995 года.

Речь идет об устранении участника «могиловской» банды Александра Боброва, с которым у Кулибабы якобы был конфликт. По версии следствия, Кулибаба лично организовал убийство Боброва — нашел киллера и заплатил ему $2 тыс.

Обвинение в этом преступлении Владимиру Кулибабе предъявили по Уголовному кодексу РСФСР, который действовал на момент преступления. Вину он не признал. Исполнитель убийства скончался в 2003 году, в отношении пособника вынесен обвинительный приговор, сообщили в СК.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Следствие считает Кулибабу причастным и к другим убийствам прошлых лет, в частности, экс-депутата Госдумы Марка Горячева.

Кулибабе еще «повезло», что его судят по утратившему силу Уголовному кодексу РСФСР, где статья за убийство предусматривает до 15 лет лишения свободы, полагает Илья Дроздов.

По нынешнему УК ему бы грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, но действующий кодекс к нему не могут применить, пояснил адвокат. Закон, усиливающий наказание и ухудшающий положение подсудимого, обратной силы не имеет.