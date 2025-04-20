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В МЧС напомнили о правилах приготовления шашлыков на даче

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Для приготовления шашлыков и другой еды на открытом огне необходимо специально отведенное и оборудованное место. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщило МЧС России.

Как указали в ведомстве, мангал подходит для готовки на открытом огне, однако его нужно ставить на расстоянии не менее 5 м от хозяйственных построек и в двух метрах от мусора и сухостоя.

«При этом лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения», — рассказало МЧС РФ в беседе с ТАСС, добавив, что также при себе нужно иметь телефон для вызова спецслужб в случае необходимости.

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Ранее, 4 апреля, общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что разведение огня и приготовление шашлыков во дворе жилого дома запрещено, особенно вблизи автомобилей, электрощитовых или газовых труб. Он напомнил, что, согласно требованиям противопожарной безопасности, необходимо соблюдать установленные расстояния — не менее 15 м от зданий и не менее 50 м — при использовании открытого огня без специальной емкости или увеличении зоны горения.

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