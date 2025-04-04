Россиянам напомнили о штрафах за шашлыки во дворе

Разведение огня и приготовление шашлыков во дворе жилого дома запрещено, особенно вблизи автомобилей, электрощитовых или газовых труб. Об этом в пятницу, 4 апреля, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Собеседник издания напомнил, что, согласно требованиям противопожарной безопасности (постановление правительства №390), необходимо соблюдать установленные расстояния — не менее 15 м от зданий и не менее 50 м — при использовании открытого огня без специальной емкости или увеличении зоны горения. При скорости ветра от 5 м/с разведение костров становится нежелательным, а при 10 м/с и выше — полностью запрещено, подчеркнул Бондарь.

Эксперт обратил внимание, что установка мангала в непосредственной близости от электрораспределительного оборудования крайне опасна и является нарушением ст. 20.4 КоАП РФ, что влечет наложение штрафа до 15 тыс. рублей.

В случае возникновения пожара по вине лиц, жаривших шашлык, возможна уголовная ответственность — например, за уничтожение чужого имущества или причинение вреда здоровью.

Бондарь призвал попытаться урегулировать вопрос мирным путем, если соседи регулярно жарят шашлык под окнами. Но при отсутствии результата необходимо обратиться в МЧС (по номерам 101 или 112) или подать жалобу через портал «Госуслуги».

«Управляющая компания тоже должна реагировать — дворы относятся к общей территории, и там нельзя просто так разводить костры. Так что шашлык — дело хорошее, но лучше выбирать специальные площадки. И безопаснее, и штрафов не будет», — заключил Бондарь.

Ранее, 2 апреля, эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад рассказал в беседе с «Известиями», что метод подсчета калорий для коррекции веса устарел, так как он не учитывает сложные процессы регуляции пищевого поведения, пищеварения и усвоения питательных веществ. По его словам, невозможно избавиться от лишнего веса, если у человека есть дефицит питательных веществ, нарушен режим сна или если он находится в хроническом социальном стрессе.