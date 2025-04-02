Эксперт рассказал об эффективном подходе к похудению

Метод подсчета калорий для коррекции веса устарел, так как он не учитывает сложные процессы регуляции пищевого поведения, пищеварения и усвоения питательных веществ. Таким мнением поделился с «Известиями» 2 апреля эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад.

«По-прежнему преобладает безнадежно устаревшая «калорийная» модель ожирения. Она состоит в том, что для избавления от «лишних килограммов» необходимо и достаточно тратить больше энергии, чем поступает в организм с пищей. Однако эта модель не учитывает все сложные процессы регуляции пищевого поведения, пищеварения и усвоения питательных веществ, поэтому в целом не работает», — отметил он.

По его словам, невозможно избавиться от лишнего веса, если у человека есть дефициты питательных веществ, нарушен режим сна или если он находится в хроническом социальном стрессе.

По мнению специалиста, более грамотный подход к похудению заключается в том, чтобы учитывать питательную ценность продуктов и те гормональные сигналы, которые пища и другие факторы образа жизни запускают в организме. Так, потребляя одно и то же количество калорий, можно и набирать, и сбрасывать килограммы — всё зависит от состава пищи, режима питания и других факторов.

Мартюшев-Поклад прогнозирует, что счетчики калорий и пройденных шагов, популярные как инструменты для «самостоятельного похудения», рано или поздно потеряют свою актуальность. Их заменит более системный подход к управлению здоровьем через коррекцию всех факторов образа жизни.

«В основе здорового и грамотного питания должны лежать нутритивно плотные продукты. К ним относятся субпродукты, мелкая рыба, темно-зеленые листовые овощи, говядина, яйца. Оптимально сочетать цельные животные продукты с овощами», — добавил эксперт.

Ранее, 29 января, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева рассказала «Известиям», что систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это не только увеличивает массу тела, но и создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу.