Президент Сербии Вучич поздравил верующих с Пасхой

Президент Сербии Александр Вучич поздравил христиан с праздником Пасхи. Соответствующий пост 19 апреля он сделал в социальной сети Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Пусть этот день наполнит нас любовью, чувством единения и глубокой уверенностью в том, что в нашей стране всё будет хорошо, потому что любовь, согласие и вера сильнее всех искушений», — заявил он.

По словам сербского лидера, Пасха стала символом надежды, радости, мира и непоколебимой веры.

19 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.

В тот же день тысячи людей собрались на пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Встретить Пасху в главном храме России собрались тысячи верующих из разных городов и государств.