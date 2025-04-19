Патриарх Кирилл совершил вечерню с чтением 15 паримий в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Это произошло в субботу, 19 апреля.

«Всех вас сердечно поздравляю с этим великим праздником, с Великой субботой», — подчеркнул он.

Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.

Патриарх Кирилл в этот день обратился к верующим с пасхальным посланием. В своем обращении патриарх подчеркнул, что Воскресение Христово является прочным основанием для веры и надежды.

Тогда же руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков сообщил, что в Москве на богослужениях в ночь с 19 на 20 апреля ожидают не менее 1,5 млн верующих.