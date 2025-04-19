Тысячи людей собрались на пасхальную службу в храме Христа Спасителя
В московском храме Христа Спасителя начали собираться желающие посетить торжественную пасхальную службу. Об этом 19 апреля сообщил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.
Встретить Пасху в главном храме России собрались тысячи верующих из разных городов и государств. Пасхальную заутреню и Божественную литургию совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Настроение праздничное, очень светлое, в ожидании праздника. Остались считаные часы. Очень рады, что с Божьей помощью довелось оказаться сегодня здесь», — рассказала одна из посетительниц церемонии.
19 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.