Светлое Христово Воскресение — это величайший и главный церковный праздник для православных христиан. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос победил смерть и воскрес из мертвых, доказав свою божественную природу. Верующие встречают Пасху с трепетом и духовной радостью, всё начинается с ночного богослужения и крестного хода. Утром те, кто не успел заранее освятить куличи и пасхальные яйца, приносят пасхальную снедь с собой на службу. Верующие приветствуют друг друга словами: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!». В 2025 году католики и православные отметят Светлую Пасху в один день — 20 апреля. Эта дата откроет Светлую седмицу — особую праздничную неделю, когда отменяются все посты, а в храмах совершаются торжественные службы. Подробнее о событии, которому посвящена Пасха, и о том, что оно значит для верующих, — в материале «Известий».

Светлая Пасха — главный православный праздник 20 апреля

Светлая Пасха — самый важный православный праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа. Это эпизод Евангелия является центральным событием христианской веры, символом победы жизни над смертью и грехом. В 2025 году православные и католики отпразднуют Пасху 20 апреля. Такое совпадение дат происходит нечасто и случится впервые с 2017 года. Для православных верующих праздник станет временем духовного обновления, радости и надежды на спасение души.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В России Пасху отмечают с особым благоговением и радостью, служба начинается в ночь с субботы на воскресенье. Этот период символизирует установление нового завета между Богом и человеком, поскольку жертва Христа открывает путь ко спасению людей.

На Пасху проходят праздничные богослужения, включающие полунощницу, крестный ход, заутреню и Божественную литургию. Верующие приносят в храм пасхальные куличи, яйца и другие традиционные угощения для освящения. Пасха знаменует собой не только историческое событие, но и духовное возрождение каждого христианина.

Где и как Воскресение Христово описано в Евангелии

Событие Воскресения Иисуса Христа подробно описано во всех четырех Евангелиях — от Матфея (гл. 28), Марка (гл. 16), Луки (гл. 24) и от Иоанна (гл. 20). Несмотря на некоторые различия в деталях, все евангелисты сходятся в главном — Христос был распят, умер, погребен и на третий день воскрес, как и предсказывал своим ученикам.

Согласно повествованию, после распятия и смерти Христа тело положили в гробницу, которую закрыли камнем. Место захоронения охраняли стражи по просьбе первосвященников, чтобы предотвратить кражу тела (Мф. 27:62–66). На третий день, рано утром в воскресенье, женщины-мироносицы пришли ко гробу с благовониями, чтобы помазать тело усопшего, но обнаружили, что камень отвален, а гроб пуст (Мф. 28:1–10; Мк. 16:1–8; Лк. 24:1–12; Ин. 20:1–18).

Фото: Global Look Press/Pascal Deloche

В этот момент им явился ангел, который возвестил о воскресении Христа и призвал сообщить об этом ученикам: «Не бойтесь, Иисуса распятого вы ищете. Его нет здесь: Он воскрес!» (Мф. 28:5–6). Впоследствии сам Иисус явился сначала Марии Магдалине, а затем и другим последователям, подтверждая, что он воскрес из мертвых и жив (Ин. 20:11–29; Лк. 24:13–49). Христос встретился со своими учениками в горнице, произнеся фразу «Мир вам!» и демонстрируя раны от гвоздей, которые остались после распятия.

Спустя неделю он также явился Фоме, который в этот момент не был с остальными учениками, чтобы укрепить его веру, дав ему возможность коснуться своих ран. Именно поэтому воскресенье через неделю после праздника называют Фоминым, а последующие дни — Фоминой неделей.

Воскресение Христово в Евангелиях представлено как ключевое событие, подтверждающее божественную природу Иисуса, исполнение библейских пророчеств и основание христианской веры, символизирующее победу жизни над смертью и дарующее верующим надежду на спасение и вечную жизнь.

Значение Пасхи для верующих в России

Для православных верующих в России Пасха является духовным центром всей церковной жизни, радостным праздничным днем. Она подтверждает веру в воскресение и божественную силу Христа. В этот день верующие люди поздравляют друг друга и приходят в храмы на торжественное богослужение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пасха сопровождается пением пасхальных песнопений, освящением куличей, яиц и творожных пасх, а также праздничными застольями. Пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье с полунощницы, затем совершается крестный ход вокруг храма с зажженными свечами, символизирующими свет воскресения. После возвращения в храм служатся Светлая заутреня и Божественная литургия.

В течение службы звучат особые пасхальные молитвы и песнопения. Обязательно читается тропарь Пасхи:

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Верующие читают молитвы благодарности и просят о духовном возрождении. Особое место занимает молитва «Отче наш» и акафист Воскресению Христову. В этот день принято поздравлять друг друга словами: «Христос Воскресе!» и трижды целоваться в знак любви и прощения. Верующие готовят пасхальные угощения, собираются за праздничным столом с близкими и делятся освященной пищей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Однако даже в этот радостный день стоит помнить о духовной сути праздника: нельзя предаваться излишествам, нельзя скандалить, осуждать людей и грубить. Запрещается заниматься тяжелым трудом, ссориться, проявлять злость и уныние. Церковь напоминает, что Пасху важно провести в любви, мире и благодарности — с молитвой в сердце.