Politico сообщила о планах главы аппарата Пентагона покинуть свой пост

Глава аппарата шефа министра обороны США Пита Хегсета — Джо Каспер — планирует в скором времени покинуть свой пост и перейти на новую должность. Об этом 18 апреля сообщает газета Politico.

«Джо Каспер, начальник штаба министра обороны Пита Хегсета, в ближайшие дни покинет свой пост и перейдет на новую должность в агентстве», — сообщил изданию высокопоставленный чиновник.

Уточняется, что ранее на этой неделе три сотрудника оборонного ведомства, в том числе заместитель начальника штаба Хегсета старший советник Дэн Колдуэлл, были уволены в связи с продолжающимся расследованием утечек секретной информации.

О скандальной публикации журнала The Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».

Далее, 15 марта, пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам. Согласно скриншотам, Хегсет отправил информацию о вылете американских истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии.