Третьего чиновника Пентагона отстранили в рамках расследования утечек данных

Начальника штаба, заместителя главы Пентагона Колина Кэрролла отстранили от должности в рамках расследования утечки информации. Об этом в среду, 16 апреля, сообщило издание Politico.

Это уже третий чиновник, отстраненный от должности из-за расследования. Ранее появлялась информация, что одного из ведущих советников министра обороны США Пита Хегсета, Дэна Колдуэлла отправили в отпуск по аналогичному обвинению. По словам источника издания, расследуемые утечки включают военные оперативные планы по Панамскому каналу, информация о втором авианосце, направленном в Красное море, спорный визит американского миллиардера Илона Маска в Пентагон для обсуждения Китая и приостановку сбора разведданных для Украины.

О скандальной публикации журнала The Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».

Далее, 15 марта, пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам. Согласно скриншотам, Хегсет отправил информацию о вылете американских истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии.

Позднее, 26 марта, стало известно, что американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия на главу Пентагона. В ответ на это 27 марта Трамп заявил, что министр обороны не имеет отношения к инциденту.