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Трамп отверг идею отставки шефа Пентагона после скандала с утечкой данных

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Фото: TASS/AP/Pablo Martinez Monsivais
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Президент США Дональд Трамп заявил, что шеф Пентагона Пит Хегсет не имеет отношения к утечке информации об ударах американских вооруженных сил по Йемену. Об этом 27 марта пишет издание The Hill.

«Хегсет отлично выполняет свою работу. Он не имел к этому никакого отношения», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной отставке главы Пентагона.

Президент США также заявил, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц «взял на себя ответственность» за утечку данных.

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О скандальной публикации журнала Atlantic с обсуждением ударов по йеменским хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником «Майк Уолтц», напоминает «Газета.Ru». Через два дня Голдбергу пришло уведомление о добавлении в групповой чат «Хуситы малая группа». Далее, 15 марта, пользователь под ником «Пит Хегсет» опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам.

Согласно скриншотам, Хегсет отправил информацию о вылете американских истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии.

Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных об ударах по Йемену и считает инцидент «несущественным сбоем». 26 марта сообщалось, что американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия на главу Пентагона Пита Хегсета.

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