The Atlantic опубликовал новые сообщения из секретного чата СНБ

Журнал The Atlantic 26 марта опубликовал новые сообщения из секретного группового чата в мессенджере Signal по атаке на хуситов, куда главного редактора издания Джеффри Голдберга добавили случайно.

Согласно опубликованным скриншотам из чата, глава Пентагона Пит Хегсет отправил информацию о вылете американских истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии и за два часа до запланированного срока уничтожения цели.

Позднее помощник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц отчитался о результатах ударов, сообщил, что первой целью являлся «их главный парень по ракетам». По его словам, тот входил в здание, которое позднее было разрушено. На это вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил ему: «Отлично», а директор ЦРУ Джон Рэтклифф написал: «Хорошее начало».

«Если бы информация попала не в те руки, американским пилотам и персоналу угрожала бы еще большая опасность», — отметили в публикации.

В журнале сообщили, что решили обнародовать переписку, исходя из ее значимости для общественности, особенно после того, как в Белом доме стали отрицать факт обсуждения деталей ударов в чате.

The Atlantic также сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ответ на запрос издания заявила, что в чате не было секретной информации. Кроме того, она указала, что Вашингтон выступает против публикации переписки.

Между тем газета Politico со ссылкой на источники указала, что президент США Дональд Трамп был взбешен из-за того, что у помощника американского лидера по нацбезопасности Майка Уолтца был контакт главреда журнала The Atlantic.

«Трамп был взбешен и подозрителен тем, что Уолтц сохранил в своем телефоне номер главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга», — говорится в материале

25 марта, Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных об ударах по Йемену и считает инцидент «несущественным сбоем». Американский лидер указал, что продолжает доверять своему помощнику по нацбезопасности, несмотря на утечку информации из закрытого чата чиновников.

О скандальной публикации журнала Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником «Майк Уолтц». Через два дня Голдбергу пришло уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа». Далее, 15 марта, пользователь под ником «Пит Хегсет» опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам.