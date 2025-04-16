Reuters рассказало об отправке советника Пентагона в отпуск за утечку данных
Одного из ведущих советников министра обороны США Пита Хегсета, Дэна Колдуэлла, отправили в административный отпуск за «несанкционированное раскрытие информации» ведомства. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщает агентство Reuters.
Личность Колдуэлла была установлена в ходе расследования утечек данных, об этом сообщил агентству американский чиновник.
При этом расследование инцидента продолжается.
О скандальной публикации журнала The Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».
Далее, 15 марта, пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам. Согласно скриншотам, Хегсет отправил информацию о вылете американских истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии.
Позднее, 26 марта, стало известно, что американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия на главу Пентагона. В ответ на это 27 марта Трамп заявил, что министр обороны не имеет отношения к инциденту.