Скандал с секретным чатом Белого дома набирает обороты. Что пишут СМИ
В США продолжается расследование инцидента с добавлением журналиста Джеффри Голдберга в секретный чат, в котором администрация президента Дональда Трампа обсуждала удары по йеменским хуситам. Ответственность за это взял на себя советник по национальной безопасности Майкл Уолц, обвинения в свой адрес получили руководство разведки и глава Пентагона Пит Хегсет. Что СМИ пишут о скандале — в дайджесте «Известий».
NBC: руководство разведки допросили в сенате
Директор национальной разведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф выступили на заседании комитета по разведке в сенате США. Они заявили, что не передавали никаких секретных материалов о военных планах США в групповой переписке, в которой непреднамеренно участвовал главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.
Пишущий о национальной безопасности Голдберг сообщил, что в чате Signal участвовали Рэтклифф и Габбард, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и советник по национальной безопасности Майкл Уолц. Сенаторы-демократы призвали руководство разведки уйти в отставку и раскритиковали администрацию президента США Дональда Трампа.
The Guardian: Уолц взял на себя ответственность за инцидент
Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что берет на себя «полную ответственность» за групповой чат с участием высокопоставленных должностных лиц администрации, в котором по неосторожности участвовал журналист и который раскрыл крайне конфиденциальную информацию о планировавшихся авиаударах в Йемене.
Уолц допустил, что контакт с номером телефона Голдберга был записан под другим именем. Он заявил, что не знаком с журналистом и не переписывался с ним, назвав его «отбросом журналистики» и раскритиковав СМИ за то, что они сосредоточились на этом скандале. Уолц не привел доказательств того, что Голдберг мог намеренно оказаться в группе.
Associated Press: Трамп назвал инцидент незначительным
Трамп преуменьшил значение инцидента вокруг чата с конфиденциальными планами военного удара по йеменским хуситам, в котором принимал участие журналист. Он заявил, что это была единственная ошибка его администрации за два месяц, и выразил свою поддержку Уолцу. По его словам, ошибка оказалась несерьезной.
Трамп также набросился на The Atlantic и Голдберга, дав неоднозначные сигналы относительно того, изменит ли администрация в дальнейшем свой подход к обмену конфиденциальной информацией. Президент отметил, что для обсуждения конфиденциальных вопросов лучше всего подходят «сплошные свинцовые стены, свинцовый потолок и свинцовый пол».
The Washington Post: глава Пентагона оказался под пристальным вниманием
Министр обороны Пит Хегсет отрицает, что отправлял коллегам военные планы перед ударом США по хуситам, и вместо этого раскритиковал самого Голдберга, назвав его лживым и крайне дискредитированным. Эпизод возродил тревогу среди демократов и опытных специалистов по национальной безопасности по поводу Хегсета. Во время разбирательств в сенате обсуждалась его фигура, и именно на него указали в руководстве разведки как на возможного виновника.
Некоторые республиканцы также выразили обеспокоенность инцидентом с Signal. Сенатор Роджер Уикер, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, сообщил, что он планирует провести двухпартийное расследование этого вопроса и будет добиваться доступа к сообщениям в чате.
The New York Post: европейцы раздражены поведением американских чиновников
Обсуждение запланированного удара по Йемену в чате Signal изобиловало оскорбительными в адрес европейцев комментариями. Разговор американских чиновников продемонстрировал их реальные ощущения того, что европейцы — нахлебники и что любые военные действия Америки должны быть каким-то образом оплачены другими бенефициарами.
Комментарии в переписке стали очередным ударом по альянсу НАТО, который администрация Трампа сумела ослабить всего за несколько недель. Утечка из группового чата подчеркнула, почему развод США и Европы может быть необходим: Соединенные Штаты уже не тот надежный союзник, каким они были когда-то, ни на словах, ни на практике.