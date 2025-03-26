Скандал с секретным чатом Белого дома набирает обороты. Что пишут СМИ

В США продолжается расследование инцидента с добавлением журналиста Джеффри Голдберга в секретный чат, в котором администрация президента Дональда Трампа обсуждала удары по йеменским хуситам. Ответственность за это взял на себя советник по национальной безопасности Майкл Уолц, обвинения в свой адрес получили руководство разведки и глава Пентагона Пит Хегсет. Что СМИ пишут о скандале — в дайджесте «Известий».

NBC: руководство разведки допросили в сенате

Директор национальной разведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф выступили на заседании комитета по разведке в сенате США. Они заявили, что не передавали никаких секретных материалов о военных планах США в групповой переписке, в которой непреднамеренно участвовал главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.

NBC Инцидент вызвал вопросы относительно обращения администрации Трампа с секретной информацией, а также использования ею приложения для зашифрованных сообщений Signal и других электронных коммуникаций. <…> На вопрос демократов, сообщалось ли в чате о времени и месте запланированных военных ударов, Габбард ответила: «Я могу подтвердить, что в тот чат не было включено никаких секретных или разведывательных данных».

Пишущий о национальной безопасности Голдберг сообщил, что в чате Signal участвовали Рэтклифф и Габбард, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и советник по национальной безопасности Майкл Уолц. Сенаторы-демократы призвали руководство разведки уйти в отставку и раскритиковали администрацию президента США Дональда Трампа.

The Guardian: Уолц взял на себя ответственность за инцидент

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что берет на себя «полную ответственность» за групповой чат с участием высокопоставленных должностных лиц администрации, в котором по неосторожности участвовал журналист и который раскрыл крайне конфиденциальную информацию о планировавшихся авиаударах в Йемене.

The Guardian «Это стыдно, да. Мы собираемся докопаться до сути, — сказал Уолц, добавив, что он консультируется с Илоном Маском. — У нас есть лучшие технические умы, которые изучают, как это произошло. <…> Я беру на себя полную ответственность. Я создал группу. Моя работа — убедиться, что всё скоординировано».

Уолц допустил, что контакт с номером телефона Голдберга был записан под другим именем. Он заявил, что не знаком с журналистом и не переписывался с ним, назвав его «отбросом журналистики» и раскритиковав СМИ за то, что они сосредоточились на этом скандале. Уолц не привел доказательств того, что Голдберг мог намеренно оказаться в группе.

Associated Press: Трамп назвал инцидент незначительным

Трамп преуменьшил значение инцидента вокруг чата с конфиденциальными планами военного удара по йеменским хуситам, в котором принимал участие журналист. Он заявил, что это была единственная ошибка его администрации за два месяц, и выразил свою поддержку Уолцу. По его словам, ошибка оказалась несерьезной.

Associated Press «Майкл Уолц усвоил урок, и он хороший человек, — сказал Трамп. Он также, по-видимому, возложил вину на неназванного помощника Уолца за то, что Голдберга добавили в чат. — Это был один из людей Майкла на телефоне. У сотрудника там был его номер».

Трамп также набросился на The Atlantic и Голдберга, дав неоднозначные сигналы относительно того, изменит ли администрация в дальнейшем свой подход к обмену конфиденциальной информацией. Президент отметил, что для обсуждения конфиденциальных вопросов лучше всего подходят «сплошные свинцовые стены, свинцовый потолок и свинцовый пол».

The Washington Post: глава Пентагона оказался под пристальным вниманием

Министр обороны Пит Хегсет отрицает, что отправлял коллегам военные планы перед ударом США по хуситам, и вместо этого раскритиковал самого Голдберга, назвав его лживым и крайне дискредитированным. Эпизод возродил тревогу среди демократов и опытных специалистов по национальной безопасности по поводу Хегсета. Во время разбирательств в сенате обсуждалась его фигура, и именно на него указали в руководстве разведки как на возможного виновника.

The Washington Post Сенатор Рубен Гальего, демократ от Аризоны, бывший пехотинец морской пехоты, который, как и Хегсет, служил в Ираке, сказал, что, вероятно, его бы отдали под военный трибунал, если бы он был замешан в таком нарушении, будучи при исполнении. Выступая во вторник [25 марта], он охарактеризовал атаки Хегсета на Голдберга как отвлечение внимания.

Некоторые республиканцы также выразили обеспокоенность инцидентом с Signal. Сенатор Роджер Уикер, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, сообщил, что он планирует провести двухпартийное расследование этого вопроса и будет добиваться доступа к сообщениям в чате.

The New York Post: европейцы раздражены поведением американских чиновников

Обсуждение запланированного удара по Йемену в чате Signal изобиловало оскорбительными в адрес европейцев комментариями. Разговор американских чиновников продемонстрировал их реальные ощущения того, что европейцы — нахлебники и что любые военные действия Америки должны быть каким-то образом оплачены другими бенефициарами.

The New York Post «Мне просто не хочется снова спасать европейцев, — написал вице-президент Джей Ди Вэнс, утверждая, что удары принесут Европе гораздо больше пользы, чем Соединенным Штатам. «Я полностью разделяю ваше отвращение к европейскому халявничеству, — позже ответил Пит Хегсет, министр обороны. — Это ЖАЛКО».

Комментарии в переписке стали очередным ударом по альянсу НАТО, который администрация Трампа сумела ослабить всего за несколько недель. Утечка из группового чата подчеркнула, почему развод США и Европы может быть необходим: Соединенные Штаты уже не тот надежный союзник, каким они были когда-то, ни на словах, ни на практике.