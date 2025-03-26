На главу Пентагона подали в суд после публикации секретных данных об ударах по Йемену
Американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия против министра обороны США Пита Хегсета. Об этом 25 марта сообщается на сайте организации.
В числе ответчиков в иске также указаны директор Национальной разведки Тулси Габбард, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов США Скотт Бессент и госсекретарь Марко Рубио.
Их обвиняют в использовании мессенджера Signal для обсуждения боевых действий против йеменских хуситов.
«Сообщения о раскрытии конфиденциальной военной информации в групповом чате в Signal, в котором присутствовал журналист, являются тревожным сигналом для правительства», — сказала исполнительный директор организации Чиома Чукву.
По данным American Oversight, обсуждение военной операции велось в чате с функцией автоудаления сообщений, что нарушает законодательство США о сохранении правительственных записей.
Ранее, 25 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных об ударах по Йемену и считает инцидент «несущественным сбоем». Американский лидер указал, что продолжает доверять своему помощнику по нацбезопасности Майклу Уолтцу, несмотря на утечку информации из закрытого чата чиновников.
О скандальной публикации журнала Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа». Далее, 15 марта, пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам.