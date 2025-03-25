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Трамп назвал «несущественным сбоем» утечку данных об ударах по Йемену
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Трамп назвал «несущественным сбоем» утечку данных об ударах по Йемену

NBC: Трамп заявил, что не расстроен из-за утечки данных об ударах по Йемену
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных об ударах по Йемену, и считает инцидент «несущественным сбоем». Об этом 25 марта сообщил телеканал NBC News.

Американский лидер указал, что продолжает доверять своему помощнику по нацбезопасности Майклу Уолтцу, несмотря на утечку информации из закрытого чата чиновников в мессенджере Signal.

«Майкл Уолтц извлек урок, и он хороший человек», — заявил Трамп в беседе с корреспондентом телеканала.

Президент США также описал произошедшее как «единственный сбой за два месяца», который «не оказал существенного влияния», а сами удары по Йемену, по его оценке, имели абсолютный успех.

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О скандальной публикации журнала Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно ранее в этот день. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа». Далее, 15 марта, пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам.

В свою очередь, шеф Пентагона Пит Хегсет опроверг информацию об утечке данных, а глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что вторая страница журнала The Atlantic — лучшее место, где «можно спрятать тело», потому что до нее никто и никогда не дочитывает.

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