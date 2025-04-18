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Chery начала продажи кроссовера Tiggo 7L в России

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Фото: Chery
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Компания Chery объявила старт продаж кроссовера Tiggo 7L в России. Модель предлагается в трех комплектациях по цене от 2,78 млн до 3,1 млн рублей без учета акций. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 18 апреля.

Кузов Chery Tiggo 7L на 40 мм длиннее, чем у Tiggo 7 Pro Max. Длина автомобиля составляет 4553 мм, остальные габариты остались прежними, как и колесная база (2670 мм). Клиренс равен 190 мм, объем багажного отделения составляет 475 л (1500 л при сложенных задних сиденьях).

Tiggo 7L представлен в трех комплектациях в переднеприводном исполнении и с безальтернативным турбомотором 1,6 мощностью 150 л. с. (275 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом». Разгон до «сотни» занимает 9,7 секунды. Силовая установка такая же, как у Tiggo 7 Pro Max.

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Фото: Chery

В компании отметили, что адаптировали модель с учетом запросов локального рынка: она имеет физические клавиши управления климатической системой и подогрев всех сидений в базовой комплектации. В «среднем» исполнении Prime предусмотрены панорамная крыша и потолок черного цвета.

По умолчанию кроссовер комплектуется 18-дюймовыми дисками, диодной оптикой, камерой заднего вида в сочетании с задними датчиками парковки, круиз-контролем, полным «зимним» пакетом, двухзонным климат-контролем, шестью аудиодинамиками и прочими опциями.

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Фото: Chery

В более дорогие комплектации входят система кругового обзора, передние датчики парковки, панорамная крыша с люком и шторкой, полноразмерное запасное колесо, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка, атмосферная подсветка салона, передние сиденья с вентиляцией и пакет ассистентов ADAS, включая адаптивный круиз-контроль.

Хитстер: как изменился китайский бестселлер Chery Tiggo 7 Pro Max
«Известия» протестировали обновленный кроссовер

Накануне сообщалось, что компания «Гак Мотор Рус» объявила в России отзыв 16,9 тыс. автомобилей GS8, которые были реализованы в период с 17 июля 2023-го по 24 марта 2025 года.

Также 17 апреля компания Jetour сообщила, что представит на Шанхайском автосалоне, который стартует 23 апреля, два новых внедорожника под названиями G700 и G900.

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