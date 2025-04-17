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GAC отзывает в России почти 17 тыс. кроссоверов GS8

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Фото: GAC
dzen
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Компания «Гак Мотор Рус» объявила в России отзыв 16,9 тыс. автомобилей GS8, которые были реализованы в период с 17 июля 2023 по 24 марта 2025 года. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Причиной отзыва стал риск возгорания, который возможен в исключительных случаях и может быть вызван утечкой в соединении насоса высокого давления и топливной трубки высокого давления. В свою очередь, утечка может быть вызвана увеличением уровня вибрации двигателя из-за используемой версии программного обеспечения мотора для российского рынка. Эта проблема не распространена, отметили в Росстандарте.

Владельцев отозванных автомобилей (VIN-коды опубликованы на сайте Росстандарта) пригласят в дилерские центры. Там специалисты бесплатно увеличат момент затяжки гайки топливопровода, идущего от насоса высокого давления.

«Ответственность за безопасность всех владельцев автомобилей GAC — один из главных приоритетов автомобильной компании. Мы тщательно мониторим эксплуатационные характеристики наших моделей. Отзывная кампания — это превентивная мера для контроля безопасной эксплуатации», — заявили «Известиям» в российском представительстве марки.

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3 апреля сообщалось, что в России отзывают 1,9 тыс. автомобилей Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX 600. Кампания связана с риском возникновения аварийной ситуации из-за возможного отказа двигателя у этих внедорожников.

До этого, 2 апреля, в России объявили отзыв 18,6 тыс. автомобилей китайской марки BAIC для установки системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Под отзыв попали все модели BAIC, выпущенные с 31 января 2023 по 14 июля 2024 года.

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