Росстандарт назвал число отозванных Toyota и Lexus для замены мотора

Количество автомобилей Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX 600, которые попали под отзыв в России для замены двигателей, составляет 1913 единиц. Такие данные опубликовал Росстандарт.

Как ранее сообщала компания «Тойота Мотор», отзывная кампания связана с риском возникновения аварийной ситуации из-за возможного отказа двигателя у этих внедорожников. Участвующие в отзыве автомобили выпущены в период с 26 апреля 2021 года по 08 февраля 2022 года и оснащены мотором серии V35A.

В результате брака на производстве остатки механической обработки двигателя остались внутри него и могут прилипнуть к подшипникам, что приведет к их отказу, заявили в компании. Следствием станут стуки в двигателе, неравномерная его работа, невозможность запуска двигателя и его остановка. При потере мощности на ходу увеличивается риск ДТП.

Владельцев таких машин пригласили в официальные дилерские центры, где будет проведена бесплатная замена двигателя.

Накануне в России объявили отзыв 18,6 тыс. автомобилей китайской марки BAIC для установки системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Под отзыв попали все модели BAIC, выпущенные с 31 января 2023 года по 14 июля 2024 года.

7 марта сообщалось, что «Тойота Мотор» отзывает в России 2233 автомобиля Toyota Highlander, которые были реализованы с 28 ноября 2020 года по 21 апреля 2023 года. Причиной отзыва стал повышенный риск получения травм в ДТП пассажирами, которые располагаются на задних сиденьях.