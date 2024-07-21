Хитстер: как изменился китайский бестселлер Chery Tiggo 7 Pro Max

Новый салон, мотор и трансмиссия, модифицированная внешность — изменения, которые произошли с Chery Tiggo 7 Pro Max, — вполне тянут на «новое поколение». К тому же сейчас это второй по популярности кроссовер на российском рынке. Что эти трансформации дали автомобилю, корреспондент «Известий» проверил на дорогах в окрестностях Выборга.

Рестайлинг Chery Tiggo 7 Pro Max: от «бриллиантов» до «шелкографии»

Отличить обновленный кроссовер от предыдущей версии проще всего по диагональным «насечкам» с хромированными накладками в нижней части переднего бампера. Сам бампер также преобразился, как и решетка радиатора, получившая россыпь хромированных «бриллиантов». Светодиодные полоски дневных ходовых огней, которые прежде были вертикальными и располагались по углам бампера, стали горизонтальными и переместились в самый низ, над «губой». Хромированные буквы надписи Chery сзади теперь расположены под тонкой полоской стекла, соединяющей фонари, а не на крышке багажника. Завершают образ «хипстера» затейливые узоры на массивных задних стоках машины, напоминающие шелкографию.

По своему оформлению интерьер «семерки» напоминает салон флагманского Tiggo 8 Pro Max, только в меньшем масштабе Фото: Chery

Радикально изменился и салон автомобиля: машина получила изогнутую панель приборов, которая визуально представят собой единое целое с дисплеем мультимедиа. На самом деле ЖК-экранов два, но они «накрыты» цельным гнутым стеклом. Это позволило уменьшить блики от солнца и лучше считывать информацию.

В целом по своему оформлению интерьер «семерки» напоминает салон флагманского Tiggo 8 Pro Max, только в меньшем масштабе . Такая же мягкая отделка верхней части передней панели с гнутым «шпоном», встроенная по ее контуру атмосферная подсветка. Бросается в глаза граненый селектор КПП с изображением тигра внутри. Расположенные перед ним подстаканники удобно разнесены друг от друга. Прежде поставить в них два стакана с напитками было проблематично: одна из емкостей вставала под углом, опираясь на другую.

Граненый селектор КПП с изображением тигра внутри выглядит стильно и необычно Фото: Chery Сенсорные клавиши, отвечающие за работу микроклимата, теперь размещены на матовом «подиуме» под экраном мультимедиа Фото: Chery На массивных задних стойках машины нанесены узоры, напоминающие шелкографию Фото: Chery

Инженеры Chery не поддались тренду на «зашивание» в систему мультимедиа максимального числа функций автомобиля. Как и прежде, за настройки микроклимата на Tiggo 7 Pro Max отвечает блок клавиш, размещенный под центральным дисплеем. Но если раньше сенсорные клавиши находились на черном глянцевом «подиуме», который вечно бликовал в солнечную погоду, то теперь они размещены на матовом выступе передней панели.

Новый Chery Tiggo 7 Pro Max: 100 «кубиков» и 3 «лошади»

Прежде переднеприводные Tiggo 7 Pro Max оснащались 147-сильным полуторалитровым бензиновым турбомотором в сочетании с вариатором. Однако весной эти машины ушли с российского рынка. По официальной версии — «в рамках оптимизации модельного ряда компании». Но есть и неофициальная причина: точно такой же силовой агрегат установлен на модели X-cite, прародителем которого и является дорестайлинговая «семерка». Поэтому, чтобы эти кроссоверы не «каннибализировали» друг друга, было принято такое изящное решение.

До 100 км/ч Chery Tiggo 7 Pro Max с передним приводом разгоняется за 9,7 с. Полноприводная версия медленнее на 0,1 с Фото: Chery

Но, как известно, свято место пусто не бывает. Поэтому на обновленном Tiggo 7 Pro Max с передним приводом появились двигатель и трансмиссия, которые прежде были доступны лишь для полноприводных версий кроссовера: бензиновый 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и семиступенчатый робот.

«Замена игрока» явно пошла на пользу машине. Исчезли задержки при старте с места и переключениях передач, автомобиль по ощущениям стал более динамичным и сбалансированным. Кроме того, новый мотор сам по себе тише предшественника — по заявлению представителей компании, на холостых оборотах уровень шума в салоне не превышает 35 децибел. Для сравнения, шум современных моделей бытовых холодильников составляет примерно 40 децибел.

Задние пассажиры свободным пространством не обделены Фото: Chery Сиденья второго ряда оснащены подогревом Фото: Chery Объем багажника Chery Tiggo 7 Pro Max составляет 475 л Фото: Chery

Конечно, уровень шума в салоне снизился не только благодаря новому мотору. Свою лепту внесли и более толстые, чем прежде, лобовое и передние боковые стекла. В автомобиле действительно достаточно тихо: даже на высокой скорости с пассажиром можно общаться, не повышая голоса. Правда, на этом фоне отчетливо слышна работа подвески и барабанная дробь гравия по колесным аркам. Чтобы добиться «звуковой идиллии», возможно, стоит подумать об их дополнительной шумоизоляции.

Шины решают: какая резина на Chery Tiggo

На ходу обновленный кроссовер показался достаточно сбалансированным: нет излишней раскачки и кренов в поворотах. Но как только колеса машины заехали на брусчатку, оставшуюся в Выборге, наверное, еще со времен шведов, автомобиль как будто подменили: начались чувствительные толчки и вибрации. Особенно тряску ощущают пассажиры второго ряда: задней подвеске явно пришлось «не по вкусу» шведское «дорожное» наследство.

Клиренс в 190 см позволяет без труда преодолевать легкое бездорожье автомобилям как с передним, так и с полным приводом Фото: Chery

Но стоило пересесть с полноприводного автомобиля на версию с приводом только на передние колеса, проблема решилась. На той же самой улице, где полчаса назад были реальные опасения за сохранность зубных пломб, тряска теперь почти не ощущалась.

Внимательное изучение машин показало, что тип привода, как и ожидалось, к уровню комфорта никакого отношения не имеет. Просто на полноприводные версии Tiggo 7 Pro Max теперь устанавливают 19-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной, в то время как на модификации с передним проводом ставят колеса на 18 дюймов. Дополнительная пара сантиметров высоты профиля покрышки радикально меняет поведение автомобиля на неровностях.

Сколько сейчас стоит Chery Tiggo

За базовую версию с передним приводом дилеры просят 2,77 млн рублей, полноприводный кроссовер в максимальной комплектации обойдется в 3,32 млн рублей Фото: Chery