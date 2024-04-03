Chery сократила российскую линейку кроссоверов на три модели
Компания Chery убрала с официального сайта в России три модели — кроссоверы Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max. Об этом 3 апреля сообщает портал «Китайские автомобили».
В пресс-службе Chery подтвердили, что судьба этих моделей на рынке РФ определена, но у дилеров машины еще остались в наличии. Их планируется распродать за один-два месяца.
Кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro больше года продавались параллельно с обновленными версиями с приставкой Max. В августе прошлого года обновилась и Tiggo 8 Pro Max, но на сайте компании оставалась и «старая» версия.
Также стало известно, что Chery пересмотрела оснащение модели Tiggo 7 Pro Max. Больше недоступна версия с мотором 1,5 (147 л. с.) и вариатором, остались только модификации с «роботом» в паре с мотором 1,6 (150 л. с.) как с полным, так и с передним приводом.
«Таким образом, компания хочет уйти от ненужной конкуренции с брендом Xcite, под которым в Санкт-Петербурге начали собирать прямого соперника модели Tiggo 7 Pro, хоть и в самой простой модификации», — отмечается в сообщении.
Ранее, 3 апреля, стало известно, что в марте 2024 года в России было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат является максимальным ежемесячным, начиная с мая 2021 года продажи легковых машин вернулись на докризисный уровень.
Также в этот день сообщалось, что доля продаж китайских автобрендов в 2023 году в России превысила 50%. Жители крупнейших мегаполисов всё активнее пересаживаются на китайские электромобили и гибриды.