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Chery сократила российскую линейку кроссоверов на три модели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Компания Chery убрала с официального сайта в России три модели — кроссоверы Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max. Об этом 3 апреля сообщает портал «Китайские автомобили».

В пресс-службе Chery подтвердили, что судьба этих моделей на рынке РФ определена, но у дилеров машины еще остались в наличии. Их планируется распродать за один-два месяца.

Кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro больше года продавались параллельно с обновленными версиями с приставкой Max. В августе прошлого года обновилась и Tiggo 8 Pro Max, но на сайте компании оставалась и «старая» версия.

Также стало известно, что Chery пересмотрела оснащение модели Tiggo 7 Pro Max. Больше недоступна версия с мотором 1,5 (147 л. с.) и вариатором, остались только модификации с «роботом» в паре с мотором 1,6 (150 л. с.) как с полным, так и с передним приводом.

«Таким образом, компания хочет уйти от ненужной конкуренции с брендом Xcite, под которым в Санкт-Петербурге начали собирать прямого соперника модели Tiggo 7 Pro, хоть и в самой простой модификации», — отмечается в сообщении.

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Ранее, 3 апреля, стало известно, что в марте 2024 года в России было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат является максимальным ежемесячным, начиная с мая 2021 года продажи легковых машин вернулись на докризисный уровень.

Также в этот день сообщалось, что доля продаж китайских автобрендов в 2023 году в России превысила 50%. Жители крупнейших мегаполисов всё активнее пересаживаются на китайские электромобили и гибриды.

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